El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) tendrá este sábado 28 de noviembre su noche de Gala, una de las actividades centrales de la edición que se desarrolla en Paraná. Desde las 20, en el Centro Provincial de Convenciones, se entregarán los premios de las competencias y se proyectará The Loneliest Man in Town, película austríaca que cerrará la ceremonia.

La jornada también tendrá funciones desde la tarde en distintas sedes de la capital provincial, con una programación que reúne producciones entrerrianas, cine nacional e internacional, clásicos de culto y propuestas performáticas. El domingo 29 continuarán las proyecciones, con entrada libre y gratuita.

La entrega de premios y la película de cierre

La Gala de Cierre comenzará a las 20 en la Sala Principal del Primer Piso del Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15.

Durante la ceremonia se entregarán los premios de los jurados de la Competencia Oficial de Largometrajes y la Competencia de Cortometrajes Entrerrianos. También se conocerán los reconocimientos del Forum y el Premio Ojo Pez, que distingue a la película elegida por el público.

El cierre será con The Loneliest Man in Town (El hombre más solitario de la ciudad), de los realizadores Tizza Covi y Rainer Frimmel. La producción austríaca, estrenada en 2026, tiene una duración de 86 minutos.

La programación del sábado

Las actividades comenzarán por la tarde en diferentes salas de Paraná:

15:00: O , de Maximiliano Rey. Sección Orillas. La Vieja Usina, Sala Kuttel (Matorras 861).

, de Maximiliano Rey. Sección Orillas. La Vieja Usina, Sala Kuttel (Matorras 861). 16:00: Gente de la Ruta , de Lucas Koziarski. Competencia Oficial. Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).

, de Lucas Koziarski. Competencia Oficial. Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo). 17:30: Los vencedores , de Pablo Aparo, y Malvinas después , de María Ángeles Terraza. Competencia Oficial y Cortos Entrerrianos. La Vieja Usina, Sala Kuttel.

, de Pablo Aparo, y , de María Ángeles Terraza. Competencia Oficial y Cortos Entrerrianos. La Vieja Usina, Sala Kuttel. 18:00: Pedro en el país , de María Alché y Benjamín Naishtat. Sección Fronteras Abiertas. Sala Noble del IAAER (Matorras 861).

, de María Alché y Benjamín Naishtat. Sección Fronteras Abiertas. Sala Noble del IAAER (Matorras 861). 18:00: Los abrazos , de Rodolfo Fabián Cabrera, y Deserta , de Angela Minatta y Lucio Goria. Sección Orillas y Cortos Entrerrianos. Cine Las Tipas.

, de Rodolfo Fabián Cabrera, y , de Angela Minatta y Lucio Goria. Sección Orillas y Cortos Entrerrianos. Cine Las Tipas. 20:00: Gala de Cierre, entrega de premios y proyección de The Loneliest Man in Town . Centro Provincial de Convenciones.

Gala de Cierre, entrega de premios y proyección de . Centro Provincial de Convenciones. 22:00: The Lost Boys , de Joel Schumacher. Sección Vórtice - Clásicos de Culto. La Vieja Usina, Sala Kuttel.

, de Joel Schumacher. Sección Vórtice - Clásicos de Culto. La Vieja Usina, Sala Kuttel. 23:59: El banquete, performance y ceremonia nocturna a cargo de Mana Ríos y artistas invitados. Noches paranormales. Sala Noble del IAAER.

El domingo continúa el festival

El último día del FICER también tendrá funciones en distintas salas de la ciudad. La programación anunciada incluye:

16:00: Tesoros , de María Novaro, y Emechiche, el renacer de los cabeciblancos , de Juan Camilo González. Sección Pantalla Compartida. Cine Círculo (Andrés Pazos 339).

, de María Novaro, y , de Juan Camilo González. Sección Pantalla Compartida. Cine Círculo (Andrés Pazos 339). 16:00: Proyección de películas ganadoras de la competencia, en dos funciones y dos salas. Cine Las Tipas.

Proyección de películas ganadoras de la competencia, en dos funciones y dos salas. Cine Las Tipas. 17:30: Muestra de Cortometrajes Entrerrianos. La Vieja Usina, Sala Kuttel (Gregoria Matorras 861).

Muestra de Cortometrajes Entrerrianos. La Vieja Usina, Sala Kuttel (Gregoria Matorras 861). 18:30: El tesoro de Barracuda , de Adriá García, y A luz e grande , de Markus Duffner. Sección Pantalla Compartida. Cine Círculo.

, de Adriá García, y , de Markus Duffner. Sección Pantalla Compartida. Cine Círculo. 19:00: Chicas tristes , de Fernanda Tovar. Sección Pantalla Internacional. Cine Las Tipas.

, de Fernanda Tovar. Sección Pantalla Internacional. Cine Las Tipas. 19:00: Proyección de una de las películas ganadoras de la Competencia. Cine Las Tipas.

Todas las actividades del sábado y el domingo son con entrada libre y gratuita.

El FICER comenzó el martes 24 y se extenderá hasta este domingo 29 de noviembre, con funciones en nueve espacios de Paraná. La organización está a cargo del Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.