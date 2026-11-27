La conservación de las películas y la recuperación de imágenes que forman parte de la memoria cultural serán los ejes de una charla que se realizará este sábado en el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

El encuentro, titulado «Cine Recuperado: Memorias, archivos y miradas en presente», comenzará a las 11 en el Living del Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná. Participarán Paula Félix-Didier y Lucía Ciruelos, especialistas en archivos y preservación audiovisual. La moderación estará a cargo de Mercedes Rondina y Marco Ernesto Rossi.

La actividad es gratuita y forma parte de la programación especial del festival, que en cada edición incorpora espacios dedicados a reflexionar sobre la conservación del patrimonio cinematográfico.

El debate abordará los desafíos de preservar, restaurar y recuperar materiales audiovisuales, así como la importancia de mantener accesibles películas y registros que forman parte de la historia cultural.

Dos referentes de la preservación cinematográfica

Paula Félix-Didier es historiadora, archivista audiovisual, docente y realizadora. Estuvo al frente del Museo del Cine «Pablo Ducrós Hicken» de Buenos Aires desde 2008 hasta junio de 2026 y continúa vinculada a la institución como integrante de su equipo.

Durante su gestión impulsó programas de preservación, digitalización y restauración. Entre los hitos de su trayectoria se encuentra el hallazgo de una copia de Metrópolis, la película de Fritz Lang.

También es directora académica de la Maestría en Periodismo Documental de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), cofundadora de ARCA (Archivo Regional de Cine Amateur) y de Home Movie Day Argentina. Es licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Archivo y Preservación de Medios Audiovisuales por la Universidad de Nueva York.

Por su parte, Lucía Ciruelos es archivista, conservadora y restauradora audiovisual, además de programadora de MADO (Semana de Cine Recuperado). Trabaja en el Museo del Cine de Buenos Aires, la Filmoteca Narcisa Hirsch y el Laboratorio Gritti. También se desempeñó en el laboratorio italiano L'Immagine Ritrovata y fue coordinadora técnica de CLAIM.

En 2024 recibió el Premio Russell Merritt, otorgado en el marco de Le Giornate del Cinema Muto, en Pordenone, Italia. Entre sus trabajos se encuentran la restauración de Los de la mesa 10, de Simón Feldman, película que integra la programación de esta octava edición del FICER, y proyectos vinculados con la digitalización y difusión de obras de Narcisa Hirsch.

Quiénes moderarán el encuentro

La charla estará moderada por Mercedes Rondina y Marco Ernesto Rossi, quienes también participaron de las actividades especiales del festival con el taller teórico-práctico «La imagen en movimiento», realizado este jueves con cupo completo.

Rossi es cineasta, productor y docente. Dirige la productora Trasandino Cine junto a Vicente Cordua y cuenta con experiencia en distintas áreas de la producción cinematográfica.

Rondina trabaja en preservación audiovisual y está a cargo de la Cinemateca y del área fílmica del Archivo Fernando Birri, en la provincia de Santa Fe. Su labor está vinculada con la conservación y difusión del patrimonio cinematográfico.

El FICER continúa hasta el domingo

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos comenzó el martes 24 y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad.

La organización está a cargo del Gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

La programación incluye proyecciones, talleres, encuentros profesionales y actividades especiales destinadas a promover el cine y el desarrollo de la industria audiovisual regional.