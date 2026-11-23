La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) no tendrá a Paraná como único escenario. Entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre, la programación también llegará a seis localidades de la provincia: Chajarí, San José de Feliciano, Concordia, Gualeguaychú, María Grande y Rosario del Tala.

La propuesta busca ampliar el acceso al cine y acercar producciones nacionales, internacionales y entrerrianas a distintos públicos de la provincia. Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita.

Programación en las localidades

Chajarí

Las proyecciones se realizarán en Cinema Concept, que funciona en el Cine Gran Libertad, ubicado en 3 de Febrero 3060.

Martes 24, a las 16: Una canción para mi tierra , de Mauricio Albornoz Iniesta (96 minutos, 2024). Producción de Argentina, Colombia y Alemania.

, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 minutos, 2024). Producción de Argentina, Colombia y Alemania. Jueves 26, a las 16: Los vencedores , de Pablo Aparo (96 minutos, 2026). Producción de Argentina y Reino Unido.

, de Pablo Aparo (96 minutos, 2026). Producción de Argentina y Reino Unido. Viernes 27, a las 16: Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz (86 minutos, 2024). Producción de Chile.

San José de Feliciano

Las funciones tendrán lugar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, ubicada en calle Sarmiento N° 1.

Martes 24, a las 19: Una canción para mi tierra , de Mauricio Albornoz Iniesta.

, de Mauricio Albornoz Iniesta. Martes 24, a las 20.30: Los vencedores , de Pablo Aparo.

, de Pablo Aparo. Viernes 27, a las 14: Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz.

La programación también incluye dos cortometrajes entrerrianos: Cinco sospechosos, de Rocío Carolina Verón (14 minutos), de Feliciano, dentro de la Muestra de Cortometrajes Entrerrianos; y La llamada, de Osvaldo Valentín Berón (11 minutos, 2025), también de Feliciano, que integra la Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos. El material difundido no especifica los horarios de estas dos proyecciones.

Concordia

En el Cine Círculo, ubicado en Andrade 36, se proyectarán tres películas el miércoles 25:

A las 18: Una canción para mi tierra , de Mauricio Albornoz Iniesta.

, de Mauricio Albornoz Iniesta. A las 20: Los vencedores , de Pablo Aparo.

, de Pablo Aparo. A las 22: Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz.

Ese mismo miércoles, a las 10.30, habrá otra función de Una canción para mi tierra en la Casa del Bicentenario, ubicada en Moulins 1779, dentro del predio del Polideportivo Víctor Oppel.

Gualeguaychú

En Sinergia Espacio INCAA, ubicado en Alem 367, se proyectará:

Viernes 27, a las 21: Los vencedores, de Pablo Aparo.

María Grande

Las funciones se realizarán en el Salón de Convenciones, ubicado en Urquiza 860.

Martes 24, a las 18: Los vencedores , de Pablo Aparo.

, de Pablo Aparo. Miércoles 25, a las 18: Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta.

Rosario del Tala

La proyección será en el Centro Comunitario Gilda Vargas, en la intersección de Río Negro y Almirante Brown, en el barrio Los Bretes.

Viernes 27, a las 16.30: Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta.

Paraná, sede central del festival

El Ficer se desarrollará del 24 al 29 de noviembre, con Paraná como sede principal y actividades gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad.

La organización está a cargo del Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado provincial.

La octava edición cuenta con el acompañamiento de organismos e instituciones como el CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, el Centro Provincial de Convenciones, Flechabus, la Cámara de Diputados de Entre Ríos, La Vieja Usina, Mirador TEC, Cine Las Tipas Paraná y Cine Círculo.

También participan DAC, Género DAC, la Embajada de Francia, el Museo del Cine y Mirador TEC Inmersivo. DAC y Género DAC contribuyeron con el foco dedicado a Adolfo Aristarain, que integra la sección Cinemateca Presenta.