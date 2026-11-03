El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) tendrá este año una novedad en su programación: por primera vez contará con una sección dedicada al cine fantástico y de terror. La propuesta se denominará “Vórtice - Habitantes de otros mundos” y reunirá películas que exploran criaturas, universos imposibles y relatos vinculados con el miedo y lo sobrenatural.

La octava edición del festival se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026 y es organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer).

La presentación de Vórtice invita al público a ingresar en un universo de pesadillas y personajes fuera de lo cotidiano. “No todos los habitantes de este mundo son de este mundo”, anticipa la frase promocional de la nueva sección, que propone una experiencia para los seguidores del terror y la fantasía.

Películas de la sección Vórtice

La programación incluirá producciones argentinas y coproducciones internacionales, con títulos recientes y distintas miradas sobre el género.

La grilla anunciada está integrada por:

Mitra , dirigida por Diego Bellocchio. Argentina, 2025. Duración: 81 minutos.

, dirigida por Diego Bellocchio. Argentina, 2025. Duración: 81 minutos. Familia teme enfrentar una nueva noche de terror , dirigida por Cristián Ponce. Argentina, 2026. Duración: 83 minutos. En octubre obtuvo el premio a Mejor Dirección en la sección Noves Visions del 59.º Festival de Cine Fantástico de Sitges.

, dirigida por Cristián Ponce. Argentina, 2026. Duración: 83 minutos. En octubre obtuvo el premio a Mejor Dirección en la sección Noves Visions del 59.º Festival de Cine Fantástico de Sitges. El llanto del perro , de Jano Piccardo y Federico Venzi. Argentina, 2025. Duración: 72 minutos.

, de Jano Piccardo y Federico Venzi. Argentina, 2025. Duración: 72 minutos. Los nadadores, de Sol Iglesias SK. Argentina, México y Estados Unidos. Duración: 76 minutos.

Una función especial y un clásico de culto

Vórtice también tendrá una función especial con la proyección de The Glorious Dead (Los gloriosos muertos), dirigida por John Adams y Toby Poser. La película, de 81 minutos, es una producción estadounidense.

Además, la sección incluirá un espacio denominado “Clásicos de Culto”, que tendrá en pantalla a The Lost Boys (Que no se entere mamá), el filme dirigido por Joel Schumacher en 1987. La producción estadounidense tiene una duración de 97 minutos.

Con esta incorporación, el Ficer amplía su propuesta cinematográfica y suma un espacio específico para quienes disfrutan de las historias de terror, fantasía y mundos que desafían los límites de la realidad.