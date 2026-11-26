En el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), este jueves 26 de noviembre se realizará en Paraná un encuentro para analizar los desafíos que enfrenta la industria audiovisual a la hora de conectar las películas con sus públicos.

Bajo el título «¿Quién encuentra nuestras películas?», el panel comenzará a las 15 en la Sala A, planta baja, del Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15). La actividad será de acceso libre y gratuito y formará parte del Forum, el espacio del festival destinado al intercambio entre profesionales de la industria audiovisual.

La mesa reunirá a Ignacio Martín Galliano, de Flow; Rodrigo Cantisano, de MIP Cancún; Manuela Gamboa, de Meridiano; y Analía Díaz, gestora cultural y comunicadora. La moderación estará a cargo de Manuel García, distribuidor y referente latinoamericano en construcción de audiencias.

Entre los invitados también estará Manuel Trancón, director del área de desarrollo de películas para HBO Latam.

Los nuevos desafíos para el cine

El encuentro propone discutir cómo cambiaron los hábitos de consumo audiovisual y qué posibilidades tienen las producciones cinematográficas de llegar a sus espectadores en un escenario con cada vez más plataformas y ventanas de exhibición.

Entre los ejes de debate estarán la identificación y construcción de públicos, las estrategias de distribución y circulación de contenidos, y los criterios que intervienen para que una película encuentre su audiencia.

La propuesta apunta a generar un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro de la producción cinematográfica, en particular sobre las oportunidades y dificultades que enfrentan las películas de la región para alcanzar nuevos espectadores.

El Forum, dentro de la programación del FICER

El Forum es uno de los espacios de encuentro del festival y está orientado a promover el intercambio entre profesionales, generar oportunidades de desarrollo y fortalecer la circulación del cine regional.

El FICER comenzó este martes 24 y continuará hasta el domingo 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad.

La organización está a cargo del Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.