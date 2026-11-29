El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) cerró su octava edición en Paraná con una ceremonia de premiación y una convocatoria que, según la organización, volvió a marcar un récord de asistencia. La actividad se desarrolló en la sala principal del Centro Provincial de Convenciones (CPC), luego de varios días de funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad.

La entrega de premios fue la antesala de la proyección de The Loneliest Man in Town (El hombre más solitario de la ciudad), de los realizadores Tizza Covi y Rainer Frimmel, película elegida para cerrar la edición.

Durante la ceremonia también se entregaron dos reconocimientos a la trayectoria con el Premio Tilda Thamar. Los distinguidos fueron Luis Cámara, realizador audiovisual, director de fotografía, guionista y docente universitario, y Pablo Conde, programador de cine y gestor cultural.

En la primera parte del festival habían recibido el mismo reconocimiento la fotógrafa Adriana Lestido, la cineasta Lorena Muñoz y el director Mariano Llinás.

Los premios del Jurado Joven

Una de las novedades de esta edición fue la participación, por primera vez, de un Jurado Joven, integrado por Julián Leonel Fernández, Serena Ciocca, Virginia Apaldetti, Salomé Jazmín Husseín y Juan Bautista Tagliapietra.

El grupo entregó los siguientes reconocimientos:

Mejor película de la Competencia Oficial: Gente de la ruta , de Lucas Koziarski.

, de Lucas Koziarski. Mejor cortometraje: La caída , de Manuel Rey Johnston y Juan Cruz Yammal.

, de Manuel Rey Johnston y Juan Cruz Yammal. Mención especial a largometraje: Los vencedores , de Pablo Aparo.

, de Pablo Aparo. Mención especial a cortometraje entrerriano: La Solapa, de Abril Ansaldi.

Cortometrajes entrerrianos

El jurado integrado por Eugenia Alonso, Jorge Sesán y Mariana Bolzán definió los premios de la competencia provincial.

El reconocimiento al mejor Cortometraje Entrerriano fue para Boca de Río. Conversaciones con Marcelo Estebecorena, de Sara Van Dembroucke.

Además, recibieron menciones especiales Malvinas, después, de María Ángeles Terraza, y A Pique, de Milagros Rocha y Nathan Silvestre.

Los premios de la Competencia Oficial

El jurado de esta sección estuvo integrado por Adriana Lestido, Lorena Moriconi y José Miccio.

El premio a la mejor película fue para Los vencedores, de Pablo Aparo, mientras que Machado, de Julián Tagle, recibió una mención especial.

Por otra parte, el Premio DAC Género, que distingue a la mejor película dirigida por una mujer, fue para A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio. La distinción fue entregada en representación del festival por la realizadora audiovisual y gestora cultural Eliana Di Giovanni.

El público eligió: los premios Ojo Pez

Los premios Ojo Pez reconocen las producciones más votadas por el público después de cada función. En esta edición, las estatuillas fueron confeccionadas por la artista Laura Selaya.

Los resultados por sección fueron:

Competencia Oficial: Para hacer una película, solo hace falta un arma , de Santiago Sein.

, de Santiago Sein. Cortometrajes Entrerrianos en Competencia: La caída , de Manuel Rey Johnston y Juan Cruz Yammal.

, de Manuel Rey Johnston y Juan Cruz Yammal. Panorama Internacional: Si yo estuviera vivo... viviría , de André Novais Oliveira.

, de André Novais Oliveira. Orillas: Una escuela en el cielo, un pueblo en el suelo , de José David Apel.

, de José David Apel. Fronteras Abiertas: Biografía de Jorge Luis Borges , de Mariano Llinás.

, de Mariano Llinás. Vórtice: El llanto del perro, de Jano Piccardo y Federico Venzi.

El reconocimiento al trabajo audiovisual

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), Maximiliano Schonfeld; el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello; Nicolás Herzog, director del FICER Forum; Guillermo Berger y Mauro Capezzuoli, integrantes de la comisión directiva de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER), y las directoras artísticas del festival, Betania Cappato y Florencia Curi.

Durante su intervención, Stoppello destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener la continuidad del festival y acompañar su crecimiento. También defendió el papel del Estado en el desarrollo de las actividades culturales y su aporte a la construcción de una comunidad más sensible y participativa.

El FICER es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del IAAER y la Secretaría de Cultura, junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos y el Senado provincial. Su octava edición volvió a reunir producciones locales, nacionales e internacionales en una programación con acceso gratuito.