El FICER abrió su octava edición con una gala a sala llena en Paraná
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos comenzó este martes con la proyección de Glaxo, protagonizada por Lali Espósito. La programación continuará hasta el domingo 29, con entrada libre y gratuita, funciones en Paraná y actividades en otras seis localidades entrerrianas.
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) puso en marcha su octava edición este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. La gala de apertura reunió a autoridades, realizadores y público, y tuvo como primera proyección a Glaxo, película protagonizada por Lali Espósito, que se presentó con la sala completa.
El encuentro continuará hasta el domingo 29 de noviembre, con entrada libre y gratuita en todas sus actividades. Bajo el lema “Un lugar donde vive el cine”, propone una programación que incluye películas nacionales, internacionales y regionales, además de foros, talleres y charlas.
La edición de este año tiene una particularidad: por primera vez cuenta con dos mujeres al frente de la dirección artística, Betania Cappato y Florencia Curi. Durante la apertura, Cappato definió al festival como “un espacio de encuentro para los que hacemos cine y también para el público”. Por su parte, Curi destacó el recorrido de la provincia para darle mayor lugar a la producción audiovisual.
El presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), Maximiliano Schonfeld, valoró el trabajo del equipo organizador y sostuvo que el objetivo es generar un espacio de encuentro comunitario a través de las películas.
En tanto, el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, señaló que la continuidad del FICER responde a una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso, orientada a fomentar la industria audiovisual y ampliar el acceso a la cultura en distintos puntos de Entre Ríos.
Reconocimientos a dos referentes del cine
Durante la gala también se entregaron los Premios Tilda Thamar a la trayectoria. Las distinciones fueron para la artista visual Adriana Lestido y la cineasta Lorena Muñoz.
Al recibir el reconocimiento, Muñoz expresó su emoción por la existencia de espacios que permiten el encuentro entre quienes comparten su pasión por el cine.
Películas y actividades en siete localidades
Paraná será la sede central del festival, con proyecciones y propuestas en nueve espacios: el Centro Provincial de Convenciones, el Centro Cultural La Vieja Usina, Cinemateca Entre Ríos, la Sala Noble del IAAER, Domo MiradorTEC Inmersivo, Mirador TEC, Vaporeso, Cine Círculo y Cinemas Las Tipas.
La programación también llegará a Concordia, María Grande, Chajarí, Gualeguaychú, Rosario del Tala y San José de Feliciano, con actividades destinadas a ampliar la presencia del festival en el territorio provincial.
La selección incluye dos competencias: la Competencia Oficial Cine Argentino del Presente, destinada a largometrajes nacionales, y la Competencia de Cortometrajes Entrerrianos. También habrá secciones dedicadas al cine internacional y latinoamericano, las producciones de Entre Ríos y el Litoral, las propuestas para compartir en familia y películas recuperadas.
Una de las novedades es Vórtice, un espacio dedicado al cine fantástico y de terror.
Foro de coproducción y funciones especiales
Entre las actividades destacadas se encuentra el Foro de Coproducción Regional (FORUM), que reunirá 14 proyectos audiovisuales para presentarlos ante productores y referentes de la industria. La propuesta busca generar oportunidades de desarrollo y colaboración para el cine regional.
La agenda también contempla la proyección de Tiempos modernos, de Charles Chaplin, con música en vivo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, y un homenaje al cineasta Adolfo Aristarain dentro de la sección Cinemateca Presenta.
Además, se realizará una nueva edición del premio Ojo Pez. En este caso, el público tendrá un rol central: podrá calificar las películas al finalizar cada función.
Organización y acompañamiento
El FICER es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, la Secretaría de Cultura provincial, a través del IAAER, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.
La realización cuenta con el apoyo de organismos públicos, instituciones y empresas, entre ellos el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el Centro Provincial de Convenciones, Flechabus y la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
También colaboran Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Género DAC, la Embajada de Francia, el Museo del Cine y Mirador TEC. El FORUM cuenta, a su vez, con el acompañamiento de empresas y organizaciones vinculadas a la producción audiovisual.