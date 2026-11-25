El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) puso en marcha su octava edición este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. La gala de apertura reunió a autoridades, realizadores y público, y tuvo como primera proyección a Glaxo, película protagonizada por Lali Espósito, que se presentó con la sala completa.

El encuentro continuará hasta el domingo 29 de noviembre, con entrada libre y gratuita en todas sus actividades. Bajo el lema “Un lugar donde vive el cine”, propone una programación que incluye películas nacionales, internacionales y regionales, además de foros, talleres y charlas.

La edición de este año tiene una particularidad: por primera vez cuenta con dos mujeres al frente de la dirección artística, Betania Cappato y Florencia Curi. Durante la apertura, Cappato definió al festival como “un espacio de encuentro para los que hacemos cine y también para el público”. Por su parte, Curi destacó el recorrido de la provincia para darle mayor lugar a la producción audiovisual.

El presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), Maximiliano Schonfeld, valoró el trabajo del equipo organizador y sostuvo que el objetivo es generar un espacio de encuentro comunitario a través de las películas.

En tanto, el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, señaló que la continuidad del FICER responde a una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso, orientada a fomentar la industria audiovisual y ampliar el acceso a la cultura en distintos puntos de Entre Ríos.

Reconocimientos a dos referentes del cine

Durante la gala también se entregaron los Premios Tilda Thamar a la trayectoria. Las distinciones fueron para la artista visual Adriana Lestido y la cineasta Lorena Muñoz.

Al recibir el reconocimiento, Muñoz expresó su emoción por la existencia de espacios que permiten el encuentro entre quienes comparten su pasión por el cine.

Películas y actividades en siete localidades

Paraná será la sede central del festival, con proyecciones y propuestas en nueve espacios: el Centro Provincial de Convenciones, el Centro Cultural La Vieja Usina, Cinemateca Entre Ríos, la Sala Noble del IAAER, Domo MiradorTEC Inmersivo, Mirador TEC, Vaporeso, Cine Círculo y Cinemas Las Tipas.

La programación también llegará a Concordia, María Grande, Chajarí, Gualeguaychú, Rosario del Tala y San José de Feliciano, con actividades destinadas a ampliar la presencia del festival en el territorio provincial.

La selección incluye dos competencias: la Competencia Oficial Cine Argentino del Presente, destinada a largometrajes nacionales, y la Competencia de Cortometrajes Entrerrianos. También habrá secciones dedicadas al cine internacional y latinoamericano, las producciones de Entre Ríos y el Litoral, las propuestas para compartir en familia y películas recuperadas.

Una de las novedades es Vórtice, un espacio dedicado al cine fantástico y de terror.

Foro de coproducción y funciones especiales

Entre las actividades destacadas se encuentra el Foro de Coproducción Regional (FORUM), que reunirá 14 proyectos audiovisuales para presentarlos ante productores y referentes de la industria. La propuesta busca generar oportunidades de desarrollo y colaboración para el cine regional.

La agenda también contempla la proyección de Tiempos modernos, de Charles Chaplin, con música en vivo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, y un homenaje al cineasta Adolfo Aristarain dentro de la sección Cinemateca Presenta.

Además, se realizará una nueva edición del premio Ojo Pez. En este caso, el público tendrá un rol central: podrá calificar las películas al finalizar cada función.

Organización y acompañamiento

El FICER es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, la Secretaría de Cultura provincial, a través del IAAER, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

La realización cuenta con el apoyo de organismos públicos, instituciones y empresas, entre ellos el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el Centro Provincial de Convenciones, Flechabus y la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

También colaboran Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Género DAC, la Embajada de Francia, el Museo del Cine y Mirador TEC. El FORUM cuenta, a su vez, con el acompañamiento de empresas y organizaciones vinculadas a la producción audiovisual.