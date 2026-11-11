El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) comenzará el martes 24 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 29 en Paraná. En su octava edición, el encuentro ofrecerá 70 películas de Argentina y otros países, distribuidas en ocho secciones, con propuestas que combinarán cine, música y otras expresiones artísticas.

La película encargada de abrir el festival será Glaxo, de Benjamín Naishtat, que tendrá su estreno nacional en el FICER y contará con la actuación de Lali Espósito.

La programación también incluirá competencias de largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos, estrenos internacionales, cine para compartir en familia, producciones latinoamericanas y una nueva sección dedicada al terror y la fantasía, denominada Vórtice.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el crecimiento del festival y su importancia para la producción audiovisual de la provincia. Señaló que el encuentro permite dar visibilidad a los realizadores entrerrianos y ofrece al público la posibilidad de acceder a funciones con entrada libre y gratuita.

Por su parte, el presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), Maximiliano Schonfeld, sostuvo que esta edición refleja el crecimiento del FICER y su vínculo con la identidad cultural de la provincia. También destacó la incorporación de nuevas secciones y espacios de exhibición, además del cruce del cine con otros lenguajes artísticos.

Más espacio para el cine entrerriano

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de Florencia Curi y Betania Cappato como directoras artísticas. Ambas trabajaron junto a un equipo de programadores en una selección que busca dialogar con la identidad del territorio y, al mismo tiempo, acercar al público propuestas cinematográficas diferentes.

Cappato destacó que el cine entrerriano tendrá un lugar central en la programación. En ese sentido, se anunció la sección Orillas, dedicada a las producciones de la región, y la competencia de cortometrajes entrerrianos, que contará con premios del Jurado Oficial y del Jurado Joven.

Además, los cortometrajes que no quedaron seleccionados para la competencia tendrán la posibilidad de participar de una actividad especial durante la última jornada del festival.

Nueve espacios para disfrutar del cine

Las proyecciones se distribuirán en nueve salas y espacios de Paraná. Entre ellos se encuentran la sala principal del Centro Provincial de Convenciones (CPC), Cinemas Las Tipas, Cine Círculo, la Sala Noble y la Cinemateca del IAAER, además de la Sala Kuttel de la Vieja Usina.

También habrá funciones al aire libre y proyecciones en el domo del Mirador TEC Inmersivo.

Una de las actividades especiales será la exhibición de Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, con acompañamiento musical en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dirigida por Luis Gorelik.

Estrenos internacionales y homenaje a Adolfo Aristarain

Entre las propuestas destacadas se encuentran dos estrenos internacionales de películas dirigidas por Valentina Maurel y Meritxell Colell, ambas reconocidas en festivales como Cannes y Locarno.

La película de clausura será El hombre más solitario de la ciudad, de Tizza Covi y Rainer Frimmel.

La programación también incluirá un homenaje al director Adolfo Aristarain, con la proyección de títulos fundamentales de su filmografía. El ciclo formará parte de Cinemateca Presenta, una sección que reunirá copias restauradas, películas recuperadas y obras del patrimonio cinematográfico.

Por otra parte, la nueva sección Vórtice incorporará películas de terror y fantasía, ampliando la variedad de géneros y propuestas para los espectadores.

Forum FICER: proyectos y oportunidades para la industria audiovisual

El festival volverá a contar con el Forum FICER, el Foro de Coproducción Regional, que reunirá a 14 proyectos seleccionados para presentar sus propuestas ante productores y referentes de la industria audiovisual.

La actividad se desarrollará durante tres jornadas e incluirá espacios de formación, intercambio y vinculación profesional, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el cine regional.

La agenda se completará con mesas de debate, clases magistrales, encuentros con directores y protagonistas, activaciones artísticas, música en vivo y talleres destinados a las infancias y a los jóvenes.

De esta manera, el FICER buscará extender la experiencia cinematográfica más allá de las salas, con actividades que vinculan al cine con otras disciplinas y promueven el encuentro entre realizadores y espectadores.

Organización y acompañamiento

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos es organizada por el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Entre las instituciones y empresas que auspician el festival se encuentran el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el INCAA, IAPSER, Salto Grande, el Centro Provincial de Convenciones, Flecha Bus, la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la Vieja Usina, el Mirador TEC, Cine Las Tipas Paraná y Cine Círculo.

También acompañan la Embajada de Francia, el Museo del Cine, DAC y Género DAC, estas últimas vinculadas al homenaje a Adolfo Aristarain. El Forum FICER cuenta con el apoyo de HBO Max, Flow, Alanorte, HD Argentina, ZUB Sonido, Drago&Schaff, PULSAR, IAAVIM, ACAU, Ají Molido, Cinetren, Meridiano, El Cielo Cine, Pez Cine, Machaco, Aramos Cine y Estudio Silver.