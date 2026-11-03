El poeta y escritor Lucio Albirosa llegará a Colón para presentar Retazos de mí y otras cenizas, su vigésimo libro, publicado por la editorial Kaizen Graphics. La actividad se realizará este viernes 6 de noviembre, a las 19:30, en la Escuela Normal Superior República Oriental del Uruguay, ubicada en Urquiza 239.

La presentación será abierta a la comunidad y tendrá formato de charla, con la participación del autor, quien compartirá aspectos del proceso creativo y los temas que atraviesan la obra.

El libro está integrado por 78 textos breves que abordan experiencias vinculadas con el dolor, las pérdidas, la ausencia y la posibilidad de reconstruirse después de situaciones difíciles. A través de una escritura fragmentaria, Albirosa propone una mirada sobre las marcas que dejan las experiencias personales y la manera en que cada persona puede encontrar nuevas formas de seguir adelante.

La obra también plantea un vínculo con la educación emocional y la escritura como herramienta de expresión. En ese sentido, puede resultar de interés para docentes, mediadores de lectura y lectores que busquen abordar estas temáticas desde la literatura.

Una trayectoria vinculada con la poesía y la cultura

Lucio Albirosa nació en 1982. Es poeta, escritor, gestor cultural independiente, periodista y tallerista literario en contextos de encierro. Según su trayectoria, comenzó a escribir poesía a los nueve años y, a los 12, obtuvo el primer premio de Poesía Juvenil “Río de los Pájaros”.

En 2013 fue seleccionado entre los “10 Jóvenes Escritores Argentinos” y recibió el reconocimiento “Heredero del Nuevo Cancionero”, movimiento poético-musical surgido en Mendoza en 1963.

En 2016 obtuvo una doble mención poética en la 55.ª Convocatoria Internacional de las Letras del Instituto Cultural Latinoamericano por su obra Denuncia en llamas y otras manifestaciones.

Su producción integra la Enciclopedia Universal de la Cultura de México y la Guía de Creadores Iberoamericanos de España. También representó a la Argentina en el World Festival of Poetry y participó en distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica.

Además de su trabajo literario, es letrista musical y autor del nuevo cancionero folklórico provincial Abrazando a Entre Ríos.