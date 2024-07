Crespo- El miércoles 26 de junio se llevó a cabo una ‘Clínica de Tenis de Mesa para adultos principiantes’ en la Asociación Deportiva y Cultural. La capacitación gratuita fue organizada, en forma conjunta, por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Crespo y la Asociación Paranaense de Tenis de Mesa (ASPATEM).

Silvina Wiliezko, Coordinadora de Adultos Mayores de la Dirección General de Deporte Social y Educativo de Provincia, comentó a Paralelo 32 que “La idea de la Secretaría de Deportes es trabajar junto a los municipios con diferentes iniciativas, por ejemplo las capacitaciones relacionadas a disciplinas que van a estar incluidas en los Juegos Entrerrianos para Adultos Mayores, que a veces no tienen tanta difusión, pero al ser competitivas están regladas, y hay que conocer no solo cuestiones técnicas, sino de reglamento, para comprenderlas y disfrutarlas de manera amena. Creemos firmemente en una adultez en plenitud”.

Explicó que “Apostamos a que se pueda aprender, porque aprender es crecer. Por eso las brindamos a toda la comunidad y también a los Profesores de Educación Física, que son los que se hacen cargo en todas las edades de su enseñanza”.

Sumó que “La idea es llegar a toda la provincia. El responsable de Deportes, Sebastián Uranga, nos planteó como prioridad la idea de capacitar, porque creemos que es aprendizaje y que permite llegar con herramientas a los adultos mayores, que muchas veces no tienen la chance de ejercer una práctica deportiva. El objetivo es que puedan llegar a una práctica deportiva, entendiendo en ese concepto desde cuestiones básicas como caminar, correr o andar en bici hasta el deporte de élite y competitivo. Es amplio, pero el propósito es que nadie, sin importar su edad, se quede sin la chance de acceder a una práctica deportiva”.

En agenda

La crespense que trabaja en la Provincia destacó que “Hay varias capacitaciones programadas y la idea es descentralizar, llegar a todos los rincones, mucho más a municipios que no tienen la posibilidad de ofrecer estas iniciativas y en forma gratuita. A través de la capacitación nace la motivación, el aprendizaje, y eso lleva a una buena práctica del deporte”.

Wiliezko reconoció que “No todas las realidades son las mismas. No en todos lados existe la fuerza y pujanza que tienen, afortunadamente, los clubes de Crespo, por ejemplo. Queremos llegar a los clubes y que ellos puedan acercar estas prácticas. El Municipio tal vez no puede abarcar o no le corresponde abarcar esto, pero con el acompañamiento de los clubes y a través de ellos, se puede lograr”.

Agregó que “El sector de los adultos mayores afortunadamente para la Secretaría de Deportes es una prioridad. Se entiende que la actividad física está relacionada directamente con la salud, por eso la importancia de brindar herramientas, para no excluir. Se habla mucho de incluir, y para eso es fundamental hacerlo en términos prácticos y concretos. La apertura de los clubes es clave, porque los adultos mayores necesitan su espacio. No se requiere de tanta estructura, pero tiene que ser una decisión concreta de aportar a la sociedad y llegar a todos los rangos etarios, sumando espacios no solo competitivos sino también recreativos”.

“La recomendación principal para los adultos mayores es que se mantengan activos. Crespo ofrece muchos recursos para que puedan participar en espacios no solo deportivos sino también culturales y recreativos. El adulto mayor es un ser humano integral, que comprende tanto la parte física como psíquica, por eso la variedad de talleres que se proponen desde el Municipio, como música, teatro, fotografía, cocina, y deporte y actividad física lógicamente también. Es importante generar vínculos afectivos, que se sientan acompañados y sumar para la salud, que debe ser el objetivo principal del adulto mayor”, sumó.

La realidad local

Miguel Berns de la Subdirección de Deportes de Crespo, explicó que “Nos interesa que los clubes, así como lo viene haciendo el Municipio, generen actividades para los adultos mayores. Todos hemos pasado por algún club y siempre queda la sensación de que llega determinada edad en la que se acotan las posibilidades, no solo de competir, sino al menos de practicar, y te vas alejando. Hay muchas actividades como el tenis de mesa, las bochas, los juegos de mesa, por citar solo algunas, que agrupan a adultos mayores, sin pensar en resultados deportivos, sino en generar buenos momentos compartidos. A la vez, eso da más vida y movimiento a los clubes”.

“Es una necesidad que tienen los adultos mayores y apostamos a clubes abiertos a esa necesidad, con nuestro acompañamiento en lo que esté al alcance lógicamente. Hay muchas posibilidades para niños, adolescentes, adultos, pero faltan más propuestas para adultos mayores y en ese camino estamos, tratando de que se abra el abanico de iniciativas. Son muchos los que se sienten aptos y necesitan al deporte en sus vidas por muchas razones”.

Berns reconoció que “Esta gestión provincial es importante para Crespo porque tenemos representantes en lugares preponderantes, y eso abre puertas a los contactos, las mejoras y las propuestas. Tenemos que aprovechar esos lazos directos y ese apoyo inmediato”.