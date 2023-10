** Algunos se siguen preguntando para qué sirve votar, si les va muy bien a países que carecen de gobierno y sin embargo no llegan a un dígito mensual de inflación y su PBI crece. España no ha podido formar gobierno y en el senado hay una batalla campal; países como Alemania (inflación acumulada este año 4,1%), Irlanda del Norte, Italia, han pasado meses sin saber quién gobierna pero mientras tanto crecen y no tienen inflación, o es tan baja que ni se dan cuenta.

** Perú (0,02% de inflación en lo que va de 2023), en un sistema presidencial carente sin embargo de presidente. De los cuatro últimos, uno se suicidó al tener que afrontar una causa por corrupción y de los otros tres, uno está prófugo y dos detenidos; sin embargo su economía crece. Incluso Argentina carece de presidente y todo sigue su curso anormal mientras disfruta de sus reiterados viajes de egresado. El presidente de aquí es Alberto Fernández; es bueno recordárselo a la gente de vez en cuando. De ahí que en el mundo hay picarones que empiezan a fogonear la pregunta ¿es necesario para un país tener un presidente?