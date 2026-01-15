La gira comenzó con el viaje hacia el Viejo Continente, realizando escala en San Pablo y Londres, antes de arribar a los destinos de sus presentaciones. En diálogo con Paralelo 32, Cynthia Wainz expresó que ambas se encuentran “expectantes y emocionadas” por este nuevo desafío artístico. “Vamos con un programa llamado Argentina Diversa, con obras originales para piano a cuatro manos de compositores argentinos”, señaló.

Conciertos destacados

La primera presentación tendrá lugar el 20 de enero en la Casa Argentina de la Ciudad Internacional Universitaria de París, donde el dúo ofrecerá un concierto en el Salón de Honor de la residencia, en el marco de una programación dedicada a la difusión de la cultura argentina en Francia.

Posteriormente, el 23 de enero, Dos a Cu4tro se presentará en el Consulado de la República Argentina en Bonn (Alemania), en un concierto que busca fortalecer los lazos culturales entre ambos países y promover el arte argentino en el exterior.

La gira continuará el 27 de enero en la Universidad de Bremen, en la Theatersaal, donde el dúo interpretará el programa especial “Solo Solare – Ein Portraitkonzert”, un concierto íntegramente dedicado al compositor Juan María Solare, argentino radicado en Alemania. “Será un homenaje en vivo, con él presente. Es muy fuerte tocar toda su obra y recibir sus impresiones. Estamos muy felices por este desafío”, destacó Wainz.

Repertorio argentino

Para esta gira, Dos a Cu4tro seleccionó un repertorio con obras emblemáticas para piano a cuatro manos de Alejandro Simonovich, Fabricio Gatta, Gustavo Zemborain, Tomás La Porta, Juan María Solare, Saúl Cosentino y Astor Piazzolla, reflejando la diversidad estética y sonora de la música argentina contemporánea.

Las presentaciones se inscriben dentro de una agenda de intercambio cultural que busca posicionar a la música como puente entre pueblos, con la emoción como lenguaje común.

Una trayectoria consolidada

Dos a Cu4tro —Bollero & Wainz— cuenta con una trayectoria artística de casi 23 años, desde su formación como dúo en 2003. Su repertorio abarca desde Mozart hasta Ligeti, pasando por Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, Rachmaninoff, Puccini, Gershwin, Debussy, Ravel, Piazzolla y numerosos compositores argentinos del siglo XX y XXI.

Con motivo del bicentenario de la República Argentina, el dúo profundizó su trabajo en el repertorio nacional para piano a cuatro manos, registrando ese recorrido en su primer disco titulado “Dos a Cu4tro”.

A lo largo de su carrera, se han presentado en destacadas salas de Argentina, Uruguay, Alemania, Inglaterra, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, España y Francia, consolidándose como uno de los dúos más representativos del género a nivel internacional.

Con esta nueva gira europea, Dos a Cu4tro reafirma su compromiso con la difusión de la música argentina en el mundo, llevando identidad, sensibilidad y excelencia interpretativa a escenarios de prestigio internacional.