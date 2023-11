** El sujeto dice llamarse Mirium Misce X2 Perdita, ser un viajero del tiempo y venir del año 2114. Es una especie de avatar, según lo veo, de aspecto humano asexuado, antropomorfo, mezcla de robot diseñado por Piazza e hibridado con genes de probeta. Estoy frente a él preguntándole a qué carajos vino a este tiempo apocalíptico y miserable. Me responde que busca a sus ancestros, sabiéndose biznieto de un tal Miguel que se percibía mujer, y una tal Sofía que se percibía hombre, lo cual me intriga. En cambio para Mirium lo curioso es que sus bisabuelos se reprodujeran por copulación, característica que se perdió a finales de este siglo, según me cuenta.