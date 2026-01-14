En la historia del rock, hay gestos que trascienden los escenarios y se convierten en actos de memoria colectiva. Uno de esos momentos ocurrió cuando Lula Bertoldi, cantante y guitarrista del power trío Eruca Sativa, rindió homenaje a una de las bandas más emblemáticas del rock de Paraná: Acólitos Anónimos, y a su inolvidable cantante, Ramiro Maradey, fallecido en 2018.

Ramiro Maradey fue una figura clave del rock paranaense. Voz, presencia y poesía urbana definieron su paso por Acólitos Anónimos, una banda que dejó una marca profunda en la escena local y en generaciones de músicos de la ciudad. Su partida, en 2018, dejó un vacío enorme, pero también un legado que sigue vivo.

Tiempo después de su fallecimiento, Lula Bertoldi —reconocida a nivel nacional por su trabajo al frente de Eruca Sativa— decidió rendirle tributo interpretando “Inmortal”, una de las canciones más representativas de Acólitos Anónimos. El homenaje fue compartido en redes sociales por la propia banda paranaense y rápidamente generó emoción y reconocimiento entre músicos y seguidores del rock local.

El gesto no pasó desapercibido: una artista de alcance nacional poniendo su voz y su guitarra al servicio de una canción nacida en Paraná, resignificando su letra como despedida y celebración de quien fuera una referencia indiscutida del género en la ciudad.

La huella de Ramiro Maradey en Paraná va más allá de la música. En reconocimiento a su trayectoria y a su aporte cultural, una calle de la ciudad lleva hoy su nombre, un símbolo de que su arte sigue formando parte del paisaje urbano y emocional de la capital entrerriana.

Casualmente —o no tanto— este recuerdo cobra una fuerza especial en la previa de un hecho muy esperado: Eruca Sativa se presentará este sábado con un show gratuito en el Anfiteatro de Paraná, acercando una vez más el rock nacional al público local y renovando ese lazo invisible que une canciones, ciudades y memorias.

Porque el rock no solo suena: también recuerda, homenajea y deja huella. Y algunas canciones, como las personas que las inspiran, terminan siendo verdaderamente inmortales.