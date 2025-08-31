Crespo- En una de las instancias más desafiantes del reality musical La Voz Argentina, de TELEFE, María Paz Velázquez deslumbró con su interpretación en una difícil batalla. A pesar de su notable actuación, no consiguió pasar a la siguiente etapa. El programa tiene por jurado a los músicos Soledad, Miranda, Luck Ra y Lali Espósito. En la última ocasión le tocó interpretar los temas “Flowers” (de Miley Cyrus) y When I Was Your Man (de Bruno Mars) y si bien no resultó ganadora, su participación representó una gran experiencia para ella.

“Sos una hermosa cantante” resumió Lali Espósito, alentándola para su futuro en escenarios. El que avanzó fue su ‘rival’, Ambrosio Cantú, mendocino que había sido finalista de Got Talent España 2024. “Son muy diferentes”, evaluó Lali al dar su devolución, destacando que María Paz “está muy conectada con el cantante que lleva adentro y debe tratar de expresarlo para que eso llegue a la gente”. Finalmente, se inclinó por Cantú.

El camino continúa

A pesar de no seguir, la crespense dejó una huella en el escenario y se ganó el reconocimiento del público. Ahora espera que su incursión en la tele abra puertas. Contó a Paralelo 32 que “La participación me dejó mucho aprendizaje. Pasé momentos de incertidumbre estando en Buenos Aires, lejos de mi casa. Estaba más que feliz, pero es un mundo nuevo. Me dejó mucha gente hermosa que conocí. Profesionalmente me enseñó a siempre darle para adelante en lo que uno ama y a siempre levantarnos. La vida no siempre sale como uno quiere, pero hay que ser agradecido de las oportunidades y seguir”.

“Me abrió puertas más que nada en lo referente a redes, tuve mucho crecimiento de seguidores y espero mantenerlos con mis contenidos. Pero la realidad es que uno mismo tiene que moverse y no parar para que lleguen los frutos. Recibí apoyo de mi ciudad. Se me acercaban, hasta me han pedido fotos y me encanta. Es lindo sentir que la gente está feliz por un logro tuyo. Pero afuera de Entre Ríos siento que no se abrieron muchas puertas hasta ahora, por eso insisto en no bajar los brazos. Sí estoy feliz por comercios y emprendimientos que me mandaron presentes o se animaron a trabajar conmigo. Fui feliz y me encantó”.

Detrás de escena

En relación al programa, dijo que “Me sorprendió la forma en que todo está organizado. Mucha gente trabaja para que todo salga bien. Tienen mucho personal que nos trató excelente y es súper valorable. No sé si volvería a participar. Creo que ya viví lo que quería vivir. Siento que, además de todo lo lindo, la competencia te pone en un lugar de mucha presión, no de los demás, sino de uno mismo. Presión de querer demostrar, de querer llegar a más. Soy exigente y esas cosas pasan factura también. Sí me veo tal vez en otro concurso y mi sueño es ir a alguno de Estados Unidos”.

Como mensaje final, dijo que “Hay que animarse a hacer lo que nos gusta. Siempre estuve muy pendiente del ‘qué dirán’, pero entendí a lo largo de los años que cuanto más uno hace lo que le gusta y se muestra como realmente es, más la gente apoya. Y en el caso de que no gustes, siempre hay que mantenerse fiel a uno mismo, porque al final del día es uno quien se tiene que amar y sentirse cómodo y feliz. Hay que seguir hacia adelante, no importa el tiempo que pase, siempre se hacen realidad los sueños si de verdad los querés y trabajás para eso”.