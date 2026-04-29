El presidente de AFIDEER, Héctor Motta, encabezó la jornada y destacó el camino recorrido por el Consorcio en la consolidación de una agenda común entre universidades e instituciones. “El verdadero objetivo por el cual nos propusimos trabajar es el emprender, una palabra terriblemente difícil de instalar, de sostener y de lograr”, expresó. En ese sentido, remarcó: “Hoy, con orgullo, podemos iniciar nuestro tercer año consecutivo de suma de voluntades de las cinco casas de estudio, más instituciones comprometidas, para llevar adelante el Desafío de Innovación 2026”.

Asimismo, Motta subrayó la importancia de generar oportunidades para los jóvenes: “Queremos ayudarlos a transitar este sendero y que los estudiantes conozcan lo que implica emprender”. También hizo hincapié en uno de los principales incentivos del programa: “Los equipos ganadores viajan al Congreso Internacional de AFIDE en Panamá, lo que les permite establecer contactos, vincularse e insertarse en el mundo de los negocios”.

En este marco, Héctor Motta también expresó su agradecimiento al MiradorTec y a su director general, Carlos Pallotti, por el trabajo articulado que vienen desarrollando en conjunto con AFIDEER. “Valoramos profundamente esta alianza estratégica, que nos permite potenciar espacios concretos para el desarrollo de la innovación y el emprendedorismo en la provincia”, señaló. Asimismo, adelantó que este vínculo será próximamente formalizado mediante la firma de un convenio de colaboración, con el objetivo de seguir fortaleciendo las acciones conjuntas.

El Desafío de Innovación 2026, en marcha

Durante el encuentro, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Gabriel Gentiletti, presentó oficialmente el Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, detallando sus bases, condiciones, modalidad de trabajo y premios. La propuesta volverá a convocar a estudiantes universitarios, empresas, instituciones y mentores en un proceso de innovación abierta orientado a la resolución de problemáticas reales de la provincia.

En esta edición, el programa se desarrollará a lo largo de varios meses, con instancias de formación, mentorías y seguimiento de proyectos. El cierre tendrá lugar en el marco de la Semana de la Innovación, que se realizará los días 1, 2 y 3 de septiembre: el primer día en la Universidad Adventista del Plata (UAP), y las jornadas finales en MiradorTec, donde se llevarán a cabo las presentaciones de proyectos, evaluaciones y disertaciones de especialistas en innovación y emprendedorismo.

Incubación 2025 y networking, los otros ejes de la jornada

Como parte de la jornada, estudiantes ganadores de la edición 2025 —Fátima Luna, Camila Durand y Tomás Claucich— compartieron sus experiencias en el Desafío y los avances logrados durante el proceso de incubación que se desarrolla en 2026. Los testimonios pusieron en valor el impacto del programa en la formación, el trabajo interdisciplinario y el desarrollo de proyectos con potencial de implementación real.

Finalmente, la actividad incluyó una instancia de coworking e intercambio entre empresas, estudiantes y representantes institucionales, donde se generaron mesas de trabajo orientadas al relevamiento de desafíos que formarán parte de la edición 2026 del programa.

En este marco, desde AFIDEER invitan a empresas, organizaciones e instituciones de la provincia a sumarse como “organizaciones desafiantes”, presentando problemáticas reales para ser abordadas por equipos interdisciplinarios de estudiantes. La inscripción se encuentra abierta hasta el 4 de mayo y puede realizarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/z3NQ46QcGvxC6Q266

Acompañamiento del sector privado

En el marco del lanzamiento, desde AFIDEER se destacó el acompañamiento de empresas del sector productivo que se suman como sponsors de la edición 2026, a través de apoyo económico al programa. En esta oportunidad, se incorporaron Tecnovo, La Agrícola Regional, Leiva y la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (Coopar), fortaleciendo el vínculo entre el ámbito empresarial y el ecosistema emprendedor.

Convocatoria abierta

Asimismo, continúa abierta la convocatoria para estudiantes universitarios, quienes podrán inscribirse de manera individual o grupal hasta el 7 de mayo: https://forms.gle/tf2FMgeRzMYUTDRM7

También se encuentra habilitada la inscripción para mentores y mentoras que deseen acompañar el proceso de desarrollo de los proyectos: https://forms.gle/zhcm1CVxNXP9NCgLA

Las bases y condiciones completas del programa pueden consultarse en: https://drive.google.com/file/d/1WkQBN78z_SCA6T3WiU1Go0k5LfKdqLKR/view?usp=drive_link

El encuentro contó con la participación de autoridades de todas las instituciones que integran AFIDEER, consolidando el trabajo conjunto entre el sistema universitario y el sector productivo. Participaron Alejandro Carrere, decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná; Daniela Dans, secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Diego Álvarez Daneri, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación; María Isabel Chemez, coordinadora de Posgrados de la Universidad Católica Argentina sede Paraná; Horacio Casali, director de la Maestría en Administración de la Universidad Adventista del Plata (UAP); Marcelo Parada, gerente corporativo de Marca y Patrocinio del Banco de Entre Ríos; Alcides Balla, presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos; Darío Spector, presidente del Polo Tecnológico del Paraná; Juan Pablo Gieco, de Comunicación y Relaciones Institucionales del Banco de Entre Ríos; y Evelyn Molina, coordinadora de AFIDEER.