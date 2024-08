El suicidio es un tema tan delicado como complejo, que muchas veces es evitado en las conversaciones diarias debido a la carga emocional y moral que conlleva. Sin embargo, el Dr. Carlos Berbara, médico psiquiatra y ex Director General de Salud Mental de Entre Ríos, considera que es fundamental abordar este problema abiertamente, basándose en el conocimiento científico para evitar errores y estigmatizaciones.

En una reciente entrevista en el programa Cosas que pasan de Radio Plaza (Paraná), Berbara subrayó la importancia de poner el tema del suicidio sobre la mesa y discutirlo sin temor. "Hay que hablar del problema, por más difícil que sea. La propuesta es ponerlo sobre la mesa y conversar. Cuando es complejo, como el suicidio, se lo debe abordar desde una perspectiva que esté basada en conocimiento científico. Es así porque se corre el riesgo de que, al hablarlo, se cometan algunos errores", explicó el profesional.

Uno de los puntos clave abordados por Berbara es la idea errónea de que las personas en riesgo de suicidio no buscan ayuda. Contrariamente a esta creencia, el psiquiatra sostiene que estas personas suelen pedir ayuda en sus entornos más cercanos, como familiares, amigos o colegas de trabajo. "En general, la persona en riesgo de suicidio pide ayuda. Eso de que no pide ayuda es una premisa falsa. Es una situación límite y generalmente pide ayuda en el ámbito en el que el sujeto se desarrolla", puntualizó.

También criticó la tendencia de calificar el suicidio como un acto de cobardía o valentía, afirmando que tales juicios morales no hacen justicia a la desesperación y angustia que enfrentan las personas en riesgo. "El suicidio no es una actitud de cobardía ni de mucho coraje. Son adjetivos muy cotidianos que suelen interpretar la decisión del sujeto bajo un tamiz valorativo moral. En esa instancia de desesperación, ¿quién no comete decisiones que vayan en contra de uno? No siempre tomamos la decisión más acertada", reflexionó.

Las causas detrás de un acto suicida, según Berbara, están profundamente arraigadas en frustraciones intensas y en la percepción de una falta de salida en momentos críticos. "La frustración sobre cierto proyecto de vida produce angustia, depresión y la posibilidad de pensar que me encuentro en un camino sin salida del que no puedo salir", explicó.

Prevención en Entre Ríos

En respuesta a esta problemática, el gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Salud, ha implementado diversas iniciativas para abordar el suicidio de manera integral. Entre las herramientas disponibles, se encuentra la línea telefónica gratuita 0800-777-2100, destinada al manejo integral de las urgencias relacionadas con la salud mental. Además, la provincia cuenta con un programa específico para la prevención y asistencia técnica del suicidio, y desde 2023 se ha implementado la vigilancia epidemiológica obligatoria en hospitales para registrar los intentos de suicidio.

Estadísticas alarmantes

Según datos del Ministerio de Salud de Entre Ríos, la provincia se encuentra entre las regiones con las tasas de suicidio más elevadas del país. Entre 2001 y 2017, se registró un incremento del 52 por ciento en la mortalidad por suicidio, una tendencia similar a la observada a nivel nacional y mundial. Las tasas más elevadas se encuentran entre las personas mayores de 65 años, aunque los grupos de 15 a 24 y 25 a 34 años han experimentado un aumento significativo, convirtiéndose en una población particularmente vulnerable en la provincia.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que por cada muerte por suicidio, se registran 20 intentos. La OMS también señala que el 77 por ciento de los suicidios en 2019 ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, y que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre personas de 15 a 29 años.