El estudiante crespense Santiago Folmer, que cursa 4° año de la modalidad Técnico Mecánico Electricista en la Escuela de Educación Técnica N° 35 “Gral. Don José de San Martín” de Crespo, obtuvo junto a su equipo de trabajo en la competencia, el Primer Premio Internacional en el Space Academy Camp de la NASA con el proyecto “Red Planet Gem”.

El desafío planteado en el certamen consistió en diseñar una empresa espacial dedicada a la extracción de materiales en Marte, su posterior traslado a la Tierra y su comercialización como gemas y materiales tecnológicos. En ese marco, dentro del grupo de trabajo, Santiago se desempeñó como Ingeniero del equipo, trabajando junto a estudiantes de distintos países que asumieron roles como diseñadores y especialistas técnicos.

“Su aporte fue clave en el desarrollo integral de la propuesta, demostrando compromiso, capacidad técnica y un destacado desempeño en el trabajo colaborativo internacional, uno de los ejes centrales del programa”, indicaron desde la Escuela Técnica en una publicación en redes sociales, donde además la institución educativa destacó el logro expresando que: “Refleja la formación técnica y la proyección global que promovemos desde nuestra escuela. ¡Felicitaciones, Santiago! Crespo y nuestra comunidad educativa celebran tu talento y dedicación”.

¿Qué es el Space Academy Camp?

El Space Academy Camp es un programa educativo intensivo e inmersivo de la NASA, generalmente realizado en el Kennedy Space Center, en Florida, Estados Unidos. Está orientado a estudiantes y se basa en la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

Durante el campamento, los participantes atraviesan experiencias prácticas que incluyen entrenamiento similar al de astronautas, programación de robots para misiones en Marte, simulaciones espaciales y dinámicas de trabajo en equipo con jóvenes de diferentes países.

La participación y el reconocimiento internacional obtenido por Santiago Folmer no solo constituyen un logro personal, sino que también posicionan a la comunidad educativa de Crespo en un escenario global vinculado a la innovación, la ciencia y la tecnología aplicada al futuro espacial.