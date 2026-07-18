El médico cardiólogo paranaense Dante Moine alertó sobre el impacto que pueden tener las emociones intensas generadas por los grandes eventos deportivos en la salud cardiovascular, especialmente en personas con factores de riesgo. En una entrevista con el programa Debate Abierto Radio, explicó que la tensión propia de partidos decisivos puede desencadenar infartos, arritmias y otros eventos agudos.

El especialista señaló que existen estudios que demuestran un incremento de las consultas médicas luego de encuentros de alta carga emocional, como finales de campeonatos o definiciones por penales.

"Está demostrado estadísticamente que ante situaciones de alto estrés aumentan los episodios cardiovasculares agudos y las consultas en las horas posteriores", indicó.

Cómo reacciona el organismo

Moine explicó que, frente a una situación de gran tensión, el organismo libera adrenalina y otras catecolaminas, hormonas que elevan la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Ese mecanismo provoca un aumento en la demanda de oxígeno del corazón que, en determinadas personas, puede derivar en un evento coronario.

Además, señaló que el estrés favorece la vasoconstricción —el estrechamiento de las arterias— y genera cambios en la sangre que pueden facilitar la formación de trombos.

No obstante, aclaró que estos episodios suelen presentarse principalmente en personas que ya poseen factores de riesgo, como hipertensión arterial, colesterol elevado, tabaquismo o antecedentes de enfermedad cardiovascular.

Un estrés que se suma al cotidiano

Durante la entrevista, el cardiólogo sostuvo que la población argentina atraviesa desde hace tiempo un elevado nivel de estrés asociado al contexto económico y social.

A su entender, ese estado de tensión permanente hace que las emociones propias de una competencia deportiva se sumen a una carga previa, incrementando el riesgo en quienes presentan enfermedades preexistentes.

Recomendaciones para vivir el fútbol con tranquilidad

Moine aconsejó disfrutar de los partidos evitando situaciones que puedan aumentar aún más el riesgo cardiovascular.

Entre las principales recomendaciones mencionó moderar el consumo de alcohol, evitar fumar, no realizar comidas abundantes durante los encuentros y respetar los tratamientos médicos indicados para quienes padecen enfermedades crónicas.

Asimismo, insistió en la importancia de realizar controles preventivos de manera periódica.

El profesional recomendó que, a partir de los 30 años, todas las personas conozcan sus valores de presión arterial, glucemia y colesterol. En quienes tienen antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, esos controles deberían comenzar incluso a edades más tempranas.

Finalmente, remarcó que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y recordó que no es necesario esperar la aparición de síntomas para consultar al médico.