En el marco de la Semana del Huevo y el Día Mundial del Huevo, la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) presentó un balance de la actividad y las principales proyecciones para 2026.

Según informó la entidad, el consumo de huevo continúa creciendo en Argentina y la producción nacional mantiene una importante participación en el abastecimiento del mercado interno.

El presidente ejecutivo de CAPIA, Javier Prida, señaló que durante 2025 la producción alcanzó los 406 huevos por habitante, mientras que 398 huevos per cápita se destinaron al consumo interno.

Para este año, la entidad proyecta una producción cercana a los 440 huevos por habitante, con alrededor de 430 destinados al mercado argentino.

"Esto ratifica al huevo como una proteína amigable, saludable, económica y de facilísimo acceso para toda la población", sostuvo Prida.

Más gallinas y empleo en la cadena avícola

Las proyecciones de CAPIA para el cierre de 2026 también contemplan un crecimiento de la estructura productiva.

De acuerdo con los datos difundidos por la cámara, el sector podría alcanzar:

US$ 2.200 millones de facturación global.

de facturación global. 67 millones de gallinas ponedoras .

. Más de 32.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

La actividad comprende diferentes eslabones, desde la producción de alimento para las aves y la crianza hasta la obtención, industrialización y comercialización del huevo.

El huevo y la economía circular

Además de las cifras productivas, CAPIA destacó los avances de la actividad en materia de sustentabilidad y economía circular.

Según explicó la entidad, algunos establecimientos integran distintas etapas de la cadena productiva, utilizando cereales propios para elaborar el alimento de las aves y posteriormente comercializando el huevo fresco o industrializado.

El aprovechamiento de los subproductos también forma parte de este proceso.

Durante la industrialización del huevo, el cascarón puede ser recuperado para la elaboración de diferentes productos. A esto se suma el tratamiento del guano y otros residuos orgánicos generados durante la producción.

"Estamos trabajando fuertemente en el aprovechamiento integral del guano", explicó Prida.

El titular de CAPIA señaló que se están realizando inversiones para procesarlo y comercializarlo como enmienda orgánica o fertilizante, de acuerdo con el tratamiento técnico aplicado.

"Estamos cerrando así un ciclo productivo cada vez más eficiente y respetuoso con el medio ambiente", afirmó.

Una proteína con fuerte presencia en el consumo interno

Los datos difundidos durante la Semana del Huevo muestran además el peso que tiene el mercado interno para la producción avícola argentina.

La mayor parte de los huevos producidos en el país se destina al consumo nacional, mientras que la industria trabaja en paralelo sobre la eficiencia productiva, la incorporación de tecnología y el aprovechamiento de los residuos.

Para CAPIA, el desafío hacia los próximos años será sostener el crecimiento de la producción y el consumo, al mismo tiempo que se profundizan las prácticas vinculadas con la eficiencia y la sustentabilidad de la cadena avícola.