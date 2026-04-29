El Consorcio AFIDEER anunció la apertura de la convocatoria para participar del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, una iniciativa que promueve que estudiantes universitarios formulen soluciones creativas a desafíos planteados por empresas, emprendimientos, startups, PyMEs y organizaciones participantes.

En esta edición el programa reúne a estudiantes, empresas, mentores e instituciones en un proceso de trabajo colaborativo que se desarrollará durante varios meses, con instancias de formación, acompañamiento y presentación de proyectos.

Cómo inscribirse

La convocatoria está dirigida a estudiantes de pregrado y grado de universidades e institutos integrantes del Consorcio AFIDEER (UNER, UADER, UAP, UCA y UTN) con sede en Entre Ríos, que tengan interés en formar parte de equipos y desarrollar soluciones a problemáticas relevantes para la provincia. La inscripción debe realizarse de manera individual y estará abierta hasta el 7 de mayo para estudiantes.

Link a inscripción estudiantes: https://surl.li/ylrmlw

Por su parte, empresas, organizaciones e instituciones podrán sumarse como “organizaciones desafiantes”, proponiendo problemáticas reales para ser trabajadas durante el programa. La fecha límite de inscripción para este segmento será el 4 de mayo.

Los desafíos planteados deben responder a prioridades de desarrollo regional en Entre Ríos, en las siguientes temáticas: Infraestructura y logística productiva; AgTech y agroindustria; sostenibilidad y economía circular; transformación digital e industria 4.0; turismo y cultura; salud.

Link a inscripción empresas: https://surl.li/bvdlow

Asimismo, se encuentra abierta la convocatoria para mentores y mentoras, quienes acompañarán a los equipos durante el proceso de desarrollo de los proyectos. Link a inscripción mentores: https://surl.li/osjyps

Sobre el Desafío de Innovación 2026

Una vez formulados los desafíos, estudiantes de diferentes carreras y universidades formarán equipos interdisciplinarios. Para esto, se brindarán talleres, mentorías y cursados en forma intensiva.

Los talleres de formación comenzarán el 18 de mayo, y durante junio, julio y agosto los estudiantes deberán realizar entregas de avances. A su vez, se brindarán talleres presenciales de pitch y comunicación, entre otros. El cierre y la evaluación se realizará en septiembre, en el marco de la Semana del Emprendimiento e Innovación.

Experiencia que crece

En su edición 2025, el Desafío convocó a más de un centenar de estudiantes de distintas universidades entrerrianas, quienes participaron en instancias de capacitación, mentorías y trabajo colaborativo durante más de cuatro meses.

Los equipos finalistas presentaron sus proyectos ante un jurado especializado, y los ganadores accedieron a premios económicos, instancias de acompañamiento y la posibilidad de exponer sus propuestas en el Congreso Internacional de AFIDE en Roma, consolidando una experiencia de alcance internacional.

Los premios

Los tres mejores equipos evaluados por el jurado serán premiados con apoyos económicos, mentorías avanzadas y acceso a actividades de preincubación en el MiradorTec. Además, un representante de cada equipo que culmine en el podio viajará al Congreso Internacional de AFIDE 2026, que se realizará en Panamá en noviembre.

Bases y condiciones: https://surl.li/cvzgpg