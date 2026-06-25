La presentación se realizará el domingo 5 de julio, a las 16 horas, en la sede del Círculo Médico Departamento Paraná (Urquiza 1135). La actividad es gratuita, abierta al público y apta para adolescentes desde los 16 años y adultos. Entre los asistentes se sorteará una noche para dos personas en habitación ejecutiva del Hotel Maran Suites & Towers, en el marco del acompañamiento que el hotel brinda a esta iniciativa.

"Teatro para sanar" es una propuesta coordinada por la actriz, profesora de teatro y gestora cultural Gaby Pérez; se trata de un espacio de aprendizaje y participación donde el arte se convierte en un medio para fortalecer la autoestima, favorecer la integración social y generar nuevas formas de expresión y transformación personal.

El proyecto "Teatro para Sanar: Hagamos la diferencia" fue declarado de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos, en reconocimiento a su aporte a la promoción de la salud mental, el bienestar emocional y la transformación personal y comunitaria.

Impulsado por el Círculo Cultural, este proyecto se enmarca en la misión del Círculo Médico de promover acciones tendientes al cuidado integral de la salud fortaleciendo el vínculo con sus socios, sus familias y la comunidad. Desde esta perspectiva, el arte representa una valiosa herramienta para acompañar el bienestar, favorecer los vínculos humanos y generar espacios de encuentro.

La propuesta combina talleres, charlas participativas y dinámicas teatrales que promueven el desarrollo de habilidades socioemocionales, la creatividad y la comunicación, utilizando el lenguaje escénico como un recurso para el crecimiento personal y colectivo.

Entre sus principales ejes de trabajo se destacan el abordaje de problemáticas vinculadas al estrés, la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión, así como la generación de herramientas para reflexionar sobre el bullying, la empatía, la gestión de las emociones y la convivencia en distintos ámbitos. A través del teatro, la iniciativa busca contribuir al fortalecimiento del bienestar emocional, la autoestima y la construcción de vínculos saludables.

El espacio estará destinado a socios y familiares del Círculo Médico Departamento Paraná, de la Caja Solidaria de Ayuda Mutua, así como la comunidad en general, consolidando una nueva propuesta cultural orientada a mejorar la calidad de vida desde una mirada integral de la salud.

Desde el Círculo Médico se reafirma así el compromiso de seguir impulsando iniciativas que acerquen la institución a la comunidad, promoviendo el bienestar, la cultura y la participación como pilares fundamentales para una mejor calidad de vida, entendiendo al arte como un puente entre la salud, la expresión y el encuentro.

Lanzamiento oficial

Teatro para sanar. Arte, salud y bienestar

5 de julio – 16:00 horas

Círculo Médico Departamento Paraná – Urquiza 1135

Entrada libre y gratuita

Consultas e inscripción al taller:

mail: [email protected]

Instagram: @gabyperezactriz