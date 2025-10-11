En el marco de su 80° aniversario y del programa cultural “Artistas del Paraná”, el Círculo Médico del Departamento Paraná invita a participar de la jornada interdisciplinaria “El envejecer activo: nuevos enfoques en la salud y bienestar del adulto mayor”, que se realizará el jueves 16 de octubre, a las 19:00, en el Hall del Círculo Médico (Urquiza 1135, Paraná).

La actividad es de entrada libre y gratuita, y está abierta a profesionales, estudiantes y público en general.

La propuesta busca generar un espacio de reflexión e intercambio sobre las múltiples dimensiones del envejecimiento, incorporando nuevas miradas en torno a la salud, los derechos y la calidad de vida de las personas mayores. Participarán profesionales del Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma, del Hospital Enrique Fidanza y del Instituto S.I.R.A. (Salud, Internación y Rehabilitación del Adulto), aportando una perspectiva interdisciplinaria sobre el tema.

“Creemos que el envejecimiento activo no solo tiene que ver con la atención médica, sino también con el derecho a seguir aprendiendo, compartiendo y disfrutando plenamente de cada etapa de la vida”, destacó la Dra. Cristina Cassanitti, Secretaria de Relaciones Públicas y Cultura del Círculo Médico Dpto. Paraná.

La jornada está pensada como un encuentro abierto para el intercambio de saberes, experiencias y perspectivas, en línea con los principios de promoción de la salud y bienestar integral del adulto mayor.

Se entregarán certificados de asistencia a quienes participen, y las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/MeCrDxJF9s9pzxXz8

Agenda cultural: Artistas del Paraná

El programa “Artistas del Paraná”, impulsado por el Círculo Médico, continúa desarrollando actividades que combinan arte, cultura y compromiso social.