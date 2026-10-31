El Círculo Médico de Paraná expresó su preocupación por la situación que atraviesa el sistema de salud pública y los últimos acontecimientos registrados en el Hospital San Roque. A través de un comunicado institucional, la Comisión Directiva advirtió sobre el progresivo deterioro del sistema sanitario y reclamó decisiones urgentes para atender las dificultades que enfrentan las instituciones y sus trabajadores.

La entidad consideró que el escenario actual refleja una crisis que no es reciente, sino que se profundizó a lo largo de los años, pese a los reclamos realizados durante décadas por los trabajadores de la salud.

«Asistimos con enorme preocupación a un escenario que augura el colapso de un sistema que no está recibiendo la atención, las respuestas ni las decisiones que su gravedad requiere», señalaron desde el Círculo Médico.

Preocupación por las condiciones de trabajo y atención

En el documento, la institución planteó que no se pueden naturalizar las dificultades que enfrentan quienes tienen a su cargo la atención de la población. También advirtió que las condiciones actuales comprometen la capacidad de los establecimientos sanitarios para brindar servicios dignos, seguros y de calidad.

El comunicado remarcó que la problemática afecta tanto a pacientes y familiares como a médicos y al conjunto de los trabajadores que sostienen diariamente el funcionamiento del sistema.

Para la entidad, lo que sucede en el Hospital San Roque no debe interpretarse como un conflicto aislado ni como un reclamo exclusivamente sectorial, sino como una señal de alarma que involucra a toda la sociedad y, especialmente, a las autoridades responsables de garantizar el funcionamiento de la salud pública.

Reclaman decisiones urgentes

Desde el Círculo Médico señalaron que la situación requiere respuestas concretas, decisiones inmediatas y políticas sostenidas que permitan recuperar las condiciones laborales, fortalecer las instituciones sanitarias y garantizar el derecho de la población a recibir una atención adecuada.

«Cuando los reclamos históricos se convierten en gritos de auxilio, ya no alcanza con escuchar: es imprescindible actuar», expresaron.

Finalmente, la Comisión Directiva manifestó su solidaridad con quienes atraviesan esta situación y reafirmó su compromiso con la defensa de la salud pública, de sus trabajadores y de la comunidad.

El comunicado lleva la firma de la Comisión Directiva del Círculo Médico de Paraná.