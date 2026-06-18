La actividad comenzará el martes 23 de junio, a las 19, en la Sala Noble, ubicada en calle Gregoria Matorras de San Martín 861, con la exhibición de Shooting for Sócrates, una producción británica dirigida por James Erskine.

Desde el organismo provincial señalaron que la iniciativa busca ampliar el acceso a bienes culturales y generar espacios de encuentro para públicos interesados en diferentes expresiones del cine contemporáneo.

La programación había sido anunciada días atrás, aunque debió reprogramarse debido a las condiciones climáticas.

Fútbol, historia y contexto social

La película que abrirá el ciclo fue estrenada en 2014 y reconstruye la participación de Irlanda del Norte en el Mundial de México 1986, una de las gestas deportivas más recordadas del fútbol norirlandés.

Ambientada en Belfast durante los años del conflicto político y social conocido como The Troubles, la historia combina deporte, identidad y contexto histórico. El relato alcanza su punto culminante cuando la selección europea debe enfrentar a Brasil, liderada por Sócrates, una de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial tanto por su talento deportivo como por su compromiso intelectual y político.

Un recorrido internacional a través del deporte

El ciclo continuará durante las semanas siguientes con producciones de distintos países que abordan el fútbol desde perspectivas diversas.

El martes 30 de junio se proyectará México '71, documental argentino dirigido por Carolina Gil Solari y Carolina M. Fernández, que recupera la historia del primer Mundial femenino disputado en México. En la misma jornada también podrá verse San Siro, del realizador italiano Yuri Ancarani.

La programación seguirá el martes 7 de julio con 9, una producción uruguaya dirigida por Martín Barrenechea y Nicolás Branca, mientras que el cierre será el 14 de julio con El Segundo Juego, del cineasta rumano Corneliu Porumboiu.

Entrada gratuita

Todas las funciones se desarrollarán a las 19 horas en la Sala Noble y tendrán entrada libre y gratuita.

La propuesta se suma a las actividades impulsadas por el Iaaer para promover el acceso al cine y acercar producciones nacionales e internacionales a la comunidad, en este caso a través de historias donde el fútbol funciona como punto de partida para abordar aspectos sociales, culturales e históricos que trascienden el resultado deportivo.