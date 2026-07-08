Este miércoles 8 de julio, en la víspera del Día de la Independencia, el Salón Municipal de Crespo será escenario de una Gala Patriótica que tendrá como protagonistas al Sexteto de Tango del Ciclo Opus y a artistas invitados.

El espectáculo comenzará a las 20.30 y forma parte del nuevo proyecto cultural que impulsa el Ciclo Opus, una iniciativa orientada a acercar a Crespo propuestas musicales de formación académica y generar espacios de desarrollo profesional para artistas locales.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 12.000 pesos, mientras que en puerta costarán 15.000 pesos. Pueden adquirirse en English Evolution, ubicado en Alem 1194, o reservarse mediante WhatsApp al 343-5191617.

Un nuevo espacio para la música académica

El Ciclo Opus nació este año con el propósito de ampliar la oferta cultural de Crespo y ofrecer espectáculos de calidad que, habitualmente, solo pueden disfrutarse en grandes centros urbanos.

La propuesta busca convertirse en un polo cultural donde músicos con formación académica puedan desarrollar su actividad artística de manera profesional, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Durante su primera temporada, el ciclo contempla tres conciertos principales.

La Gala Patriótica será la primera presentación del año y estará dedicada al tango. Posteriormente se desarrollará "El romance a través del tiempo", a cargo de un dúo de cámara, y finalmente un Concierto de Verano, protagonizado por un cuarteto de cuerdas.

Un proyecto que apuesta a crecer

Desde la organización explicaron que el objetivo es consolidar una programación estable y generar oportunidades laborales para músicos profesionales.

Por ese motivo, las funciones son aranceladas, ya que lo recaudado permite afrontar los costos de producción y retribuir el trabajo de los artistas participantes.

A futuro, el proyecto también prevé llevar estas producciones a otras localidades del país, con la intención de ampliar el público y avanzar hacia un modelo de gestión cultural autosustentable.

La Gala Patriótica será, así, una nueva oportunidad para disfrutar de una propuesta artística de nivel en Crespo, en una fecha especialmente significativa para la historia argentina.