El ciclo Casa Estudio estrenó una nueva sesión de música en vivo
El ciclo Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con el grupo de Paraná, Nada Normal y la canción Me fui. El material está disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La propuesta continuará con más músicos de la provincia seleccionados en una convocatoria abierta y federal.
Casa Estudio consiste en una sesión en vivo en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, donde grupos de la provincia registran canciones y un video. Ya pasaron por el ciclo y pueden verse sus presentaciones en el mismo canal de YouTube: Los Apolo, Insistentes, Guille Alarcón y Rojo Fantasía.
Nada Normal es una banda de Paraná formada a fines de 2023. Su propuesta se caracteriza por la fusión de géneros. Está integrada por Joaquín Rocha en batería y percusión, Bautista Villagra en piano y teclados, Franco Laino en guitarras y bajo, Franco Segura en voz y guitarra, y Matías Velásquez en voz, melódica y teclados. Uno de sus rasgos distintivos es la flexibilidad instrumental entre sus integrantes y el desarrollo de arreglos vocales que amplían la propuesta.