Casa Estudio consiste en una sesión en vivo en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, donde grupos de la provincia registran canciones y un video. Ya pasaron por el ciclo y pueden verse sus presentaciones en el mismo canal de YouTube: Los Apolo, Insistentes, Guille Alarcón y Rojo Fantasía.

Nada Normal es una banda de Paraná formada a fines de 2023. Su propuesta se caracteriza por la fusión de géneros. Está integrada por Joaquín Rocha en batería y percusión, Bautista Villagra en piano y teclados, Franco Laino en guitarras y bajo, Franco Segura en voz y guitarra, y Matías Velásquez en voz, melódica y teclados. Uno de sus rasgos distintivos es la flexibilidad instrumental entre sus integrantes y el desarrollo de arreglos vocales que amplían la propuesta.