Los integrantes de Un Día Más son: Ignacio Machado (Vocalista), Nicolás Prevot (Bajista), Valentino Lorusso (Baterista), Lautaro Páez (Guitarrista). La sesión fue grabada el 26 de agosto en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. El video se puede ver en canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Formados en 2025, publicaron su primera canción Bad News. Su estilo se engloba en el rock mezclado con otros géneros y siempre con composiciones propias. Sus vivos, dicen, tienen "una puesta en escena con una estética definida, mucha energía y dinámica, interactuando con el público y haciendo que cada show sea una experiencia que trasciende lo musical".

Los grupos que participan de Casa Estudio surgieron de una convocatoria provincial dirigida a nuevos autores. Ya se presentaron: Los Apolo (Paraná), Insistentes (Paraná), Guillermo Alarcón (San Benito), Rojo Fantasía (Santa Elena), Nada Normal (Paraná), Té de Hierbas (Villaguay), Soraya (Villa Clara) y Medusa (Cerrito).