** Perdiendo mi precioso tiempo con el chat-gpt, al que las pocas veces que lo consulto le hago preguntas capciosas para divertirme con sus respuestas erráticas, me sorprendió (lo juro, me sorprendió) despidiéndose con una frase nacional y popular: ¡Cuídate y hasta luego! Le pregunté ¿de qué tendría que cuidarme? Me respondió: “Mis disculpas si esa frase sonó confusa o poco clara. No hay nada específico de lo que debas cuidarte; Simplemente era una forma de despedirme. Quería expresar que espero que te encuentres bien”.