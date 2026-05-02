En el marco del Plan Provincial de Alfabetización, el Consejo General de Educación (CGE) lleva adelante la distribución de más de 100.000 libros de texto destinados a estudiantes de primero, segundo y tercer grado en escuelas de toda la provincia. La iniciativa apunta a consolidar las prácticas de lectura y escritura desde los primeros años de la trayectoria escolar.

La directora de Educación Primaria del organismo, Mónica Schoenfeld, destacó la importancia de la entrega al señalar que “brinda herramientas pedagógicas actualizadas y de calidad para acompañar el proceso de alfabetización de los estudiantes”. Además, remarcó el compromiso del organismo con las instituciones educativas: “Estamos contentos de acompañar a las escuelas con recursos concretos que fortalecen la enseñanza y el aprendizaje en las aulas”.

Los materiales didácticos incluyen una selección de textos literarios especialmente elegidos para el nivel primario. Entre ellos se encuentran las novelas Días animados y Misterio en el cerro, de la autora Ruth Kaufman. También se distribuyen antologías como Ventisquero, que reúne relatos de distintos autores nacionales, y Cuentos con sorpresas y picardías, en versiones de María del Pilar Gaspar.

Estas propuestas se complementan con actividades diseñadas para acompañar a los docentes en la implementación de prácticas clave de alfabetización dentro del aula. A su vez, las escuelas que se incorporan al plan durante el presente año reciben material impreso adicional con el objetivo de fortalecer sus bibliotecas escolares.

Desde el CGE destacaron que todos los recursos quedan a disposición de los equipos docentes para su consulta y uso pedagógico. Asimismo, subrayaron que la totalidad de los libros distribuidos fue financiada íntegramente por el Estado provincial, reafirmando el compromiso con la educación pública y el acceso equitativo a materiales de calidad.