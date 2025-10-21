El Consejo General de Educación (CGE) informó, mediante la circular Nº 17, que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas escuelas que funcionen como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 26.

La medida fue adoptada para garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos luego de la jornada electoral. Desde el organismo se indicó que el tiempo sin actividad con estudiantes permitirá realizar las tareas de limpieza, desinfección y reorganización de los espacios escolares.

El CGE aclaró que, si bien no habrá clases para los alumnos, el personal directivo, de maestranza y los servicios auxiliares deberán concurrir en sus horarios habituales, con el fin de llevar adelante las tareas necesarias para el normal desarrollo de las actividades en los turnos siguientes.

La disposición rige únicamente para el turno mañana del lunes 27. En tanto, el funcionamiento de los turnos tarde y noche dependerá de la situación particular y la organización interna de cada institución educativa, en función del tiempo que demande la limpieza y el reacondicionamiento de las instalaciones.