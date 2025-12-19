El Consejo General de Educación (CGE) aprobó un nuevo marco curricular para la enseñanza de Lenguas Extranjeras —Inglés— en el segundo ciclo del nivel primario, con el objetivo de unificar y actualizar las orientaciones pedagógicas en toda la provincia. La medida quedó establecida a través de la resolución Nº 3542/25.

El documento orienta la enseñanza hacia el desarrollo de la competencia comunicativa, promueve la equidad en el acceso al aprendizaje de lenguas y fortalece las trayectorias escolares de los alumnos entrerrianos. La propuesta busca generar experiencias de aprendizaje significativas e inclusivas, que permitan a los estudiantes comprender e interactuar en la lengua extranjera, en articulación con los saberes propios del nivel primario.

La iniciativa adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que más de 342 escuelas primarias de la provincia dictan al menos una lengua extranjera, consolidando así su presencia como parte de la formación integral de los alumnos.

“La aprobación de estos lineamientos representa un paso fundamental para seguir fortaleciendo la enseñanza del inglés en nuestras escuelas con un marco actualizado, pedagógico y didáctico, que respeta la diversidad de contextos de la provincia y acompaña el trabajo cotidiano de los docentes. Es un avance más en la construcción de una escuela primaria inclusiva, democrática y comprometida con el derecho a aprender”, destacó la directora de Educación Primaria del CGE, Mónica Schoenfeld.

La resolución se alinea con las leyes Nacional Nº 26.206 y Provincial Nº 9.890, que establecen la obligatoriedad de la enseñanza de una lengua extranjera en la educación primaria. Al formalizar este marco, se jerarquiza el área dentro de la ampliación de la jornada escolar y se brindan orientaciones claras para la planificación, la selección de contenidos y el trabajo situado en cada institución.

Además, el nuevo marco asegura la continuidad en la progresión de los saberes entre grados y ciclos, y favorece la articulación entre los niveles primario y secundario, al definir prácticas pedagógicas que acompañan la transición de los estudiantes.

Actualmente, la enseñanza de lenguas extranjeras en la provincia cuenta con 3.000 horas cátedra a cargo de 327 docentes, de los cuales el 80% posee perfil idóneo. Las propuestas se desarrollan mayormente en formato de taller y adoptan diversas modalidades según cada escuela, incluyendo instituciones de la Nueva Escuela Primaria (NEP), escuelas Nina, de jornada completa y escuelas normales.