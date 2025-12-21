El Consejo General de Educación (CGE) realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 3/2025, destinada a la impresión y distribución de 103.480 libros para estudiantes y docentes de educación primaria, en el marco del Programa Provincial de Alfabetización que se implementará durante el ciclo lectivo 2026.

La iniciativa cuenta con una inversión total de 273.167.000 pesos y forma parte de una política educativa orientada a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas primarias de la provincia, con especial énfasis en el desarrollo de la lectura y la escritura desde los primeros años de escolaridad.

En el acto licitatorio se presentaron cuatro oferentes: Artes Gráficas del Litoral SA, Melenzane SA, 4U SRL y Latin Gráfica SRL, cuyas propuestas serán ahora evaluadas por los equipos técnicos correspondientes para avanzar con la adjudicación.

Los materiales a imprimir fueron elaborados por la directora de la Asociación Civil Dale, la doctora Beatriz Diuk, junto a su equipo de trabajo. La producción se realizó en articulación con la Dirección de Educación Primaria, a través del programa Cooperación para la Alfabetización (Copla), que impulsa acciones específicas para mejorar los niveles de alfabetización en el sistema educativo.

El contenido está destinado a estudiantes del primer ciclo de la escuela primaria e incluye, además, orientaciones pedagógicas para docentes, con propuestas didácticas diseñadas para acompañar y potenciar el aprendizaje de la lectura y la escritura de manera progresiva y sistemática.

Desde el CGE destacaron que esta acción se inscribe en una política educativa integral que coloca a la alfabetización como eje central, reafirmando el compromiso del Estado provincial con el fortalecimiento de la educación pública y la mejora continua de los aprendizajes en las aulas.