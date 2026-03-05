El Centro Provincial de Atención Primaria de la Salud de barrio Puíggari, en la ciudad de Libertador San Martín, continúa fortaleciendo su atención a la comunidad desde su nuevo edificio ubicado en calle Sofio Jaime 74. Desde el efector público provincial informaron que se mantienen abiertos los canales de contacto para la asignación de turnos diarios, al tiempo que se ha extendido la franja horaria de atención y se incorporan nuevos servicios profesionales y acciones de prevención destinadas a la población.

El establecimiento atiende de lunes a viernes de 07:00 a 18:30 horas, mientras que los turnos se otorgan a partir de las 07:30, ya sea de manera personal o mediante llamada telefónica al (343) 4167218, única vía habilitada para consultas y reservas.

Servicios disponibles

Actualmente, el Centro Provincial de Salud Puíggari cuenta con diversas especialidades médicas que brindan atención a lo largo de la semana.

En Medicina Familiar, atienden Marco Arancibia los lunes y martes por la mañana, y Erika Borrino los miércoles, jueves y viernes en el mismo turno.

El servicio de Odontología está a cargo de Dinora Kremer los lunes y viernes en ambos turnos, mientras que Agostina Díaz atiende los jueves por la mañana. En ambos casos se requiere solicitar turno el día anterior.

En Pediatría, el médico Néstor Zawadzki brinda atención los martes y jueves por la mañana.

El área de Psicología está a cargo de Edith Frick, quien atiende los martes y miércoles por la mañana.

La especialidad de Psiquiatría cuenta con la atención de Delia Barrionuevo los miércoles por la tarde.

Además, el centro dispone de atención ginecológica con Milagros D´alessandro, con turnos que deben consultarse previamente.

El servicio de Enfermería y vacunación funciona entre las 08:30 y las 17:30 horas.

Tres años en el nuevo edificio

El director del centro de salud, doctor Néstor Zawadzki, dialogó con Paralelo 32 y destacó la importancia que ha tenido para la comunidad contar con el nuevo edificio desde hace tres años.

“Estamos muy contentos y agradecidos. Sentimos en la población que atendemos la sensación de dignidad que representa atenderse en un lugar tan cómodo y práctico, que además nos permite ampliar los servicios”, expresó.

Balance sanitario tras el verano

El profesional también realizó un análisis general del panorama sanitario en la zona al cierre de la temporada estival, marcada por períodos de intenso calor.

Según explicó, el período fue relativamente tranquilo en cuanto a enfermedades graves, aunque se registraron algunas alertas epidemiológicas. “Hemos tenido alertas de leptospirosis y de hantavirus, que son enfermedades gravísimas. Por suerte no tuvimos casos específicos en nuestro centro de salud”, señaló.

Asimismo, indicó que durante el verano se registró un brote de gastroenteritis, situación habitual en esta época del año, además de consultas vinculadas a descompensaciones por altas temperaturas, especialmente en recién nacidos y adultos mayores, quienes suelen ser los grupos más vulnerables.

Atención extendida y tecnología

Zawadzki explicó que, tras el traslado al nuevo edificio y con el acompañamiento del Ministerio de Salud provincial, el centro logró ampliar su horario de funcionamiento.

“Conseguimos extender el horario de atención y hoy contamos con jornada completa o jornada extendida. Si bien el fuerte de atención sigue siendo por la mañana, hemos ampliado los servicios por la tarde”, comentó.

Además, destacó la implementación del sistema de historias clínicas electrónicas, una herramienta que permite unificar la información de los pacientes dentro del sistema público de salud de la provincia.

“Tenemos un registro unificado en toda la provincia y los datos quedan disponibles para todos los centros de salud pública. Esto agiliza mucho la atención y el acceso a los antecedentes médicos. Fue un paso tecnológico muy importante”, explicó.

Centro vacunador y enfoque preventivo

El establecimiento también funciona como centro vacunador, donde se aplica el calendario de vacunación vigente.

“Aplicamos todo el calendario y la vacunación funciona durante todo el horario de atención, de 7:30 a 18:30 horas”, recordó el director.

Finalmente, Zawadzki subrayó que el trabajo del equipo se basa principalmente en la prevención y la detección temprana de enfermedades.

“Ante cualquier síntoma, duda o alerta epidemiológica, estamos disponibles para brindar una respuesta rápida desde el enfoque preventivo. El sistema electrónico de turnos también nos permite mejorar la organización y hacer seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas”, concluyó.