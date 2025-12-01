Crespo.- La institución que actualmente preside Leonardo Diez, acompañado por un grupo activo en la comisión directiva, señala un nuevo mojón en su etapa de nuevo impulso y crecimiento. Desde los 1.500 socios y un edificio con importante deterioro, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios Crespo, hoy cuenta con el acompañamiento de 3.000 asociados -según refirió su presidente- y su sede puesta en valor con una inversión importante. Esto motivó su reinauguración en un acto que tuvo lugar el viernes 28 en horas de la noche, sin la presencia de autoridades municipales, que habían sido invitadas, un detalle que no pasó desapercibido en el contexto de ciertas cuestiones político-partidarias irresueltas.

Desde ahora, su inmueble de dos frentes (sobre Independencia 1521 en su acceso principal y Tratado del Pilar en el original) se identifica con el nombre de Héctor Motta, a quien se le reconocieron méritos a partir de la etapa de refundación de la entidad en 1973 cuando le imprimió un gran impulso en los años subsiguientes. El homenaje refiere además a su gestión y trayectoria empresarial.

Tras la bendición y reflexión cristiana a cargo del padre Ruben Schmidt y el pastor Antonio Penella, se procedió al corte de cintas y descubrimiento de placas, una con el nombre de ex presidentes electos e interinos y otra nombrando el edificio como “Sede Héctor Motta”.

Diez hizo un repaso de lo actuado durante su gestión, con la puesta en valor del edificio, la mejora en los servicios, recupero de socios y recuperación estética y funcional del inmueble, mencionando entre otras cosas el retorno a las cenas anuales de la amistad comercial, que han tenido una gran respuesta por parte de sus asociados.

Posteriormente, el periodista y escritor Luis Jacobi fue invitado a referirse al homenajeado. Evocó la primera presidencia de Motta en 1973, cuando lideró la recuperación de una institución que algunos consideraban perdida, así como la arriesgada adquisición de la sede actual –entonces de menores dimensiones–, hechos documentados en ediciones de Paralelo 32 de aquella época.

A su turno, el homenajeado exhortó a los directivos de la institución a “recuperar la centralidad de lo que es la vida de la ciudad”, poniendo énfasis, además, en un llamado al diálogo entre quienes representan al sector privado y el estatal. “Como Centro Comercial los convoco a que convenzan a este intendente, y a los intendentes que vengan, a que el futuro se construye con sabiduría, pero sobre todo en base al diálogo. Cuando hay diálogo sincero, es afectivo, constructivo, y así podemos tener una sociedad mucho mejor. A veces, cuando alcanzamos un lugar de poder, creemos que uno va por un lado y los otros están por el otro. Sin embargo, tenemos que buscar un cauce común".

Motta evocó tiempos en que el Centro Comercial resumía las demandas de la sociedad y las planteaba ante el gobierno de turno, recordando algunos logros conseguidos en ese sentido. En otras palabras, exhortó al Centro Comercial a “tener opinión a través de su voz, de su presencia, de su convocatoria”.

"Los objetivos del Centro Comercial son la defensa de sus asociados, pero mucho más importante es promover el bienestar general para toda la comunidad. Ese camino conduce a una comunidad organizada, que realmente va a ser maravillosa. Si una entidad es útil al pueblo, es abrazada por la comunidad", reflexionó.