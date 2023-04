Victoria.- El 31 de marzo ha sido establecido como el Día Mundial Contra el Cáncer de Colon y en virtud de ello se toma a todo el mes como una oportunidad de concientización para la prevención de esta enfermedad. Y si se habla de prevención, hay un método de detección muy importante: la colonoscopía. En este marco, el especialista en Cirugía General y Endoscópica Diego Murature habló con Paralelo 32.

“El cáncer de colon es una enfermedad prevenible si se hacen estudios de control y curable si se detecta en etapas tempranas en más del 90 por ciento de los casos”, contó el doctor. “En 2020 se detectaron en Argentina 15.895 casos según las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer, siendo el segundo cáncer en frecuencia en ambos sexos luego del cáncer de mama”, añadió.

Asimismo, detalló: “En 2020 la tasa de mortalidad ajustadas por edad fue de 13,2 para hombres y 8,4 para mujeres en el ámbito nacional. Pero en Entre Ríos la tasa de mortalidad para varones es la segunda más alta, siendo de 17,5 cada 100.000 habitantes”.

— ¿Por qué se produce el cáncer de colon? ¿Cuáles son los síntomas?

_Los factores de riesgo para desarrollar un cáncer de colon son: una dieta baja en fibras, rica en grasas y carnes rojas, la obesidad y el tabaquismo, pero la edad probablemente sea el factor más importante, ya que se da generalmente a partir de los 40 años y, por supuesto, también tener algún antecedente en la familia de cáncer o de pólipos de colon puede ser un factor de riesgo. Los síntomas del cáncer de colon pueden ser: sangrado con las deposiciones, cambios en el ritmo habitual de cada uno para ir al baño, pérdida de peso, entre otros; pero lo importante no es llegar a esto, sino poder hacer estudios antes para prevenir y poder curar esta patología.

— ¿Cada cuánto hay que realizarse controles?

_Se recomienda que todas las personas de entre 50 y 75 años, aunque no tengan síntomas, deben efectuarse estudios para detección temprana de pólipos y de cáncer. Estos pueden ser desde un simple examen de materia fecal a una colonoscopia, que es un estudio que permite ver el intestino por dentro con una cámara, con lo cual se puede detectar y extirpar pólipos, que son como pequeñas verrugas que pueden crecer en el intestino y, de esta manera, se previene que se transformen en un cáncer de colon.

Mitos y realidades de la colonoscopía

El médico especialista en Cirugía General y Endoscópica explicó: “La colonoscopía se realiza con sedación, o sea que no duele. El paciente va a estar dormido y no sentirá molestias. Para hacerla debe tomar el día previo un purgante que lo va a ayudar a limpiar muy bien su intestino para que el estudio pueda ser realizado correctamente”. Además, aclaró: “El cáncer de colon es una patología que afecta tanto a hombres como a mujeres, por lo que ambos deben realizarse los estudios de control”.

En cuanto a la periodicidad de este estudio, dijo: “Algunos pacientes creen que este estudio se debe hacer todos los años, pero si ya se hizo una colonoscopía de calidad y no se encontró nada, las guías dicen que puede esperar diez años hasta el próximo control. No obstante, si se detectaron pólipos, estos controles deben ser antes según cada caso en particular”.

Otro mito en torno a la colonoscopía es que creer que, porque alguien no cuenta con antecedentes familiares, entonces no tiene no tiene riesgo de padecer cáncer de colon. Sobre esto, Murature comentó: “Eso no es cierto, ya que la mayoría de la gente que tiene cáncer de colon no tiene antecedentes y, por lo tanto, todos se deben estudiar. Es recomendable que cada paciente le consulte a su médico de cabecera y se pueda sacar todas las dudas que tenga al respecto y no que se le pase el tiempo y después sea tarde”. Por último, el médico contó que se está viendo más gente joven con cáncer de colon, por lo que la edad para comenzar los estudios en el mundo está bajando a los 45 años. Y, como mensaje final, enfatizó: “El cáncer de colon se puede prevenir y curar, pero debemos ocuparnos y hacer las consultas a tiempo”.