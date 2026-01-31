El pasado 4 de enero, en coincidencia con el nacimiento de Louis Braille, una respetada lectora y docente de nuestra comunidad, Susana Sobrero, compartió una atendible inquietud con Paralelo32: la posibilidad de que Victoria evalúe la viabilidad de instalar una filial o un punto de apoyo de la Escuela Helen Keller para personas ciegas y disminuidas visuales.

Esta propuesta se enmarca en la Declaración emitida por la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC), que el mismo día reafirmó la importancia del sistema braille al cumplirse 201 años de su implementación.

Braille: Lenguaje de libertad

La ULAC desmantela cualquier visión obsoleta del sistema, afirmando que es un "lenguaje de libertad, una herramienta de justicia y un acto de resistencia". La organización subraya que el braille es, ante todo, un derecho y no una opción, constituyendo la vía principal para la educación, la cultura y la vida pública, brindando autonomía e independencia.

La ULAC exige a los gobiernos priorizar la enseñanza sistemática del braille desde edades tempranas, asegurar la formación de docentes especializados y la provisión de materiales accesibles.

Inquietud con anclaje local

La propuesta de Sobrero se enlaza con estos mandatos internacionales y con la necesidad de saldar la deuda educativa pendiente con este sector de la población. Victoria ya cuenta con valiosos antecedentes de trabajo en la temática, como los circuitos accesibles promovidos por Turismo.

Más importante aún, la ciudad posee una red institucional que podría viabilizar o al menos dar cabida a esta iniciativa: desde APAFADI (Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad); La Casa del Negrito Manuel, centro de día y residencia para jóvenes y niños con necesidades especiales; DINAD, una escuela privada de Educación Integral que podría colaborar en el proyecto.

Estos puntos de apoyo, sumados a la capacidad de coordinación del Copnaf, sugieren que la inquietud es un proyecto que bien podría viabilizarse si existe la voluntad política de estudiar su implementación.

A modo de cierre

La propuesta de la filial de la Helen Keller, inspirada por los 201 años del braille, abre una alternativa de posibilidad sobre la accesibilidad y la educación especializada en Victoria. El desafío para el Estado local y provincial es reconocer el valor de esta iniciativa y trabajar con la sociedad civil para que los "puntos de dignidad" que representa el braille se traduzcan en una realidad educativa y accesible para todos sus ciudadanos.