** En el intento de reflejar una gran contradicción, apelaré a una comparación muy sencilla pero fácil de entender (que es lo más importante cuando se escribe). ¿Cuál es esa contradicción? Que la economía del país está muy mal pero un tercio de los argentinos que se presentaron a las urnas decidieron continuar como estamos, y no son precisamente los que la están juntando con pala. Estos últimos simulan como perro que tumbó la olla pero se benefician con el “plan platita”, porque retienen gran parte de toda la que circula.

** Alguien puede decirnos: ¡Momentito, argentinos no solo votamos por el bolsillo; también queremos mejor calidad de educación, atención de la salud, cero corrupción, lucha contra el crimen organizado, obras de infraestructura, barreras contra la droga…! A quienes esto dicen les respondo que es verdad y los felicito de corazón, pero no todos los argentinos queremos lo mismo. Y ahora va esta genial metáfora de autor desconocido, portadora de un potente mensaje que algunos juzgan de corte keynesiano. Creo que no le hace honor a Keynes, pero se aproxima.