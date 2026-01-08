El Centro Cultural La Estación será escenario de una nueva propuesta musical este sábado 10 de enero, desde las 21:00, con una nueva edición de “El Andén en Concierto”, una noche de Rock abierta a toda la comunidad. El evento se desarrollará en el espacio ubicado en Jorge Heinze 520, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, subirán al escenario las bandas La Zapada de Aurelio, Ruedas de Metal, Somos Rock y T.a.L.C., conformando una grilla variada dentro del género rock. Además, habrá servicio de cantina, a cargo de RR Producciones, entidad que organiza la actividad en conjunto con la Municipalidad de Crespo.

En diálogo con Crespo en Vivo, Matías García, coordinador de las actividades del Centro Cultural La Estación, destacó que se trata de la segunda edición del ciclo. “El año pasado ya habíamos tenido un Andén en Concierto y este año probamos una nueva edición, con nuevas bandas y muchas ganas de arrancar el 2026 con música en vivo”, señaló.

García remarcó también la participación de Somos Rock, un grupo integrado por alumnos del Centro Cultural. “Son chicos muy jóvenes, algunos tienen entre 9 y 11 años, pero ya vienen trabajando hace tiempo y están en condiciones de hacerse cargo de un escenario y defender su espectáculo”, expresó, y agregó: “La enseñanza grupal es fundamental; no buscamos formar músicos profesionales, sino generar grupos humanos, contención y experiencias reales arriba del escenario”.

Respecto al espíritu del evento, el coordinador subrayó la importancia de seguir generando espacios culturales en la ciudad. “Llevar a los chicos al escenario es algo que puede cambiarles la vida. Es mostrarles otro mundo, otra perspectiva, y eso muchas veces marca un antes y un después”, afirmó.

Sobre la grilla artística, García destacó que la propuesta también funciona como una “revancha” para algunas bandas que no pudieron presentarse en la última edición del Crespo Rock por cuestiones climáticas como La Zapada de Aurelio y Rueda de Metal. “Estas bandas tenían que tocar, el quiere escucharlas y este evento viene a cumplir con eso que había quedado pendiente”, sostuvo.

La actividad está pensada para todo público y se enmarca en una agenda cultural de verano que busca promover el encuentro, la música en vivo y el desarrollo artístico local. En caso de condiciones climáticas adversas, desde la organización confirmaron que el evento será reprogramado.

