Entrevistas
El ahijado de Aramburu que terminó siendo peronista
Elvio ‘Beibi’ Hernández, séptimo hijo varón en una familia de doce hermanos, comentó a Paralelo32 que fue apadrinado por el presidente Aramburu en 1956 • Historia de una costumbre simpática que duró más de cien años y fue derogada por la 'Ley Hojarasca’.
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