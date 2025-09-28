Nogoyá.- Desde el próximo viernes, la Asociación Amigos del Coro comienza a desarrollar una nueva edición del Encuentro Coral que desde hace 44 años viene realizando y revalida el título honorifico que posee nuestra ciudad como Capital Provincial del Canto Coral.

El evento tendrá su velada inaugural el viernes y continuará el día sábado, con diferentes propuestas musicales, donde está incluido el semillero coral de la región y reconocidos orfeones del país.

Por estas horas, La Asociación Amigos del Coro, con el apoyo de la Coordinación de cultura, turismo y educación de la Municipalidad de Nogoyá, ultima detalles organizativos para su concreción y detalló a Paralelo 32 como será la noche del viernes, en la sala Manuel Belgrano del Teatro de la Sociedad Italiana, a partir de las 20.30 horas, donde está previsto realizar un reconocimiento especial al maestro Abel Edgardo Schaller, quien fue director del Coro Polifónico en el año 1984. El maestro Schaller, que nació y reside en Paraná, atesora una rica historia tanto musical como literaria, y en su paso frente al coro dejó profundas huellas musicales que hoy desean recordar y compartir con él. En 2012, Schaller fue ganador del premio “Fray Mocho” en el rubro poesía, la más alta distinción que otorga la Provincia de Entre Ríos a sus escritores.

En la primera noche del encuentro subirán al escenario el Coro de Niños municipal de Nogoyá y Coro de Niños Regina Coeli, ambos bajo la batuta de la Profesora Patricia Farías; la Escuela Coral N° 3 “Jorge Mockert”, bajo de dirección de la Profesora Marcela Ochoteco; el Coro de niños y Coro Universitario, ambos de la Universidad Católica de Santa Fe y dirigidos por el maestro Miguel Piva y cerrará la velada el Coro Polifónico Municipal de Nogoyá en calidad de anfitrión y teniendo el orgullo de ser nuevamente dirigido por el homenajeado de la noche, el maestro Abel Schaller. Compartirá escenario el Coro Final del Oratorio de Noel de Camille Saint-Saens con la obra “Tollite Hostias”.

“El ramillete de voces infantiles y juveniles ofrecerán un variado repertorio que incluye reconocidas obras como Ave María, Luna llena, He mele ne Lilo, Do re mi, Carta al viento, Semillita, Canción de Alicia y En la vereda del sol de Charly García, Noche de perros de David Lebón, entre otras hermosas canciones” adelantaron desde la organización, quienes además invitan a la comunidad a acompañar a sus coros y coros visitantes en esta prometedora velada musical. “Los esperamos el viernes 3 de octubre a las 20,30 hs en el Teatro Sociedad Italiana, para disfrutar el primer día del 44° Encuentro Coral. La entrada es libre y gratuita” señalaron.