La preocupación por la ludopatía adolescente en la provincia de Entre Ríos dejó de ser una advertencia para convertirse en una emergencia social con números concretos. Un reciente informe federal de la Cruz Roja Argentina, realizado en 231 escuelas de 16 provincias —incluida Entre Ríos—, reveló que el 60% de los estudiantes secundarios está expuesto a las apuestas online, ya sea participando directamente (el 16%) o por la cercanía con otros jugadores.

Según pudo indagar Paralelo32 esta cruda fotografía federal tiene su réplica silenciosa en nuestra ciudad. En Victoria, al igual que en el resto de la provincia, el fácil acceso que otorgan las billeteras virtuales y la presión constante de la publicidad digital —como el caso innegable de la liga de fútbol profesional— están borrando la línea entre el entretenimiento y la adicción para chicos de tan solo 13 o 14 años, edad promedio de iniciación detectada por el estudio.

Impacto Oculto: Deudas, ansiedad y bajo rendimiento

Los datos no solo confirman la penetración del fenómeno, sino sus graves consecuencias. El informe de la Cruz Roja detalla que casi el 70% de los adolescentes jugadores reporta un fuerte sentimiento de ansiedad y malestar emocional, mientras que cerca del 48% reconoce alteraciones en el sueño y una caída en su rendimiento escolar.

Quizás el dato más preocupante en la esfera económica es que el 12% de los encuestados ha quedado endeudado a causa del juego. La masiva utilización de billeteras digitales (83%) como método de pago, facilita que los menores, prohibidos legalmente de apostar, encuentren intermediarios o atajos para saltar los filtros de identidad.

Como aporte a este problema, esta semana Australia sancionó una ley que obliga a las plataformas y/o redes sociales a no permitir el acceso irrestricto de menores, y a buscar los medios para que no haya reintentos sin validación de la identidad.

Más indicadores a revisar

Un dato central es que el 75% de los adolescentes entrevistados clama por controles más estrictos sobre las plataformas y pide capacitaciones específicas en sus escuelas, evidenciando que el problema es percibido como urgente por sus principales afectados. Materias como TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), que figuran en el detalle curricular, son algunas de las específicas donde se analiza y se busca acompañar a los jóvenes en su derrotero, pero paradójicamente son las que menor carga horaria tienen en el sistema secundario (2 horas) en su mayoría. Y los talleres, no tienen la regularidad necesaria, o son a contraturno.

La Respuesta Provincial: del diagnóstico a la acción

Si bien el auge del juego online en la última década fue exponencial en todo el país, impulsado por la pandemia y la digitalización, Entre Ríos ya venía buscando mecanismos de defensa contra el juego clandestino.

El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), organismo provincial que regula la actividad lúdica legal, viene desarrollando una serie de acciones para combatir el juego ilegal y proteger a los menores, el verdadero foco de riesgo.

El caso testigo es el Programa de Prevención ‘Responsablemente Divertido’: IAFAS implementa talleres en escuelas de la provincia. Este programa tiene como objetivo educar a los jóvenes sobre el uso responsable de las tecnologías y los riesgos de las apuestas, ofreciendo además una guía práctica para padres y docentes.

O el de ‘Lucha contra la Clandestinidad’ donde el Instituto ha logrado la baja de una gran cantidad de sitios ilegales en convenio con plataformas como Meta (Facebook e Instagram), que son el principal canal de promoción de estas prácticas ilícitas.

Actualmente, la legislatura provincial, con información y apoyo de IAFAS, está tratando proyectos de ley clave que buscan regular de forma integral el juego online. Una de las iniciativas propone la creación de un Registro Provincial de Apostadores, con el fin de certificar de manera fehaciente la edad e identidad de quienes juegan legalmente, cerrando la puerta a los menores.

El desafío local

Mientras la provincia avanza en el marco regulatorio y preventivo, el desafío se traslada a la gestión municipal y a la comunidad de Victoria.

El convenio firmado por IAFAS con otros municipios de Entre Ríos (como Gualeguaychú) para articular acciones locales de concientización marca un camino a seguir. Es crucial que los municipios entrerrianos, en articulación con las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) y las instituciones educativas locales, fortalezcan la implementación de los talleres de prevención de IAFAS o de otra entidad, en las escuelas secundarias.

Dejar de naturalizar que "todos lo hacen" y dotar a padres, docentes y a los propios adolescentes de herramientas concretas para identificar la adicción y dónde buscar ayuda, es la clave.

El juego, cuando es ilegal y compulsivo en menores, es un delito que compromete su futuro económico y su salud mental. El 60% de exposición es un número que exige una respuesta inmediata y coordinada en cada rincón de Entre Ríos, y Victoria no debe ser la excepción.