Dormir bien no es un detalle menor: es una necesidad básica para la salud física, mental y emocional. Sin embargo, en Argentina, el descanso insuficiente se ha convertido en una realidad cada vez más frecuente, con consecuencias concretas sobre el bienestar general y la calidad de vida de la población.

El sueño es un proceso fisiológico fundamental para la recuperación del organismo. Durante la noche, el cuerpo repara tejidos, regula hormonas, consolida la memoria, fortalece el sistema inmunitario y contribuye al equilibrio emocional y cardiovascular. Cuando el descanso es insuficiente o de mala calidad, estos procesos se ven alterados y el impacto se manifiesta tanto a corto como a largo plazo.

La Dra. Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC, explicó que “durante el sueño se activan mecanismos indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. El sueño profundo favorece la recuperación física y el sueño REM cumple un rol central en la regulación emocional y la memoria. Dormir poco o con despertares frecuentes interfiere con estos procesos protectores”.

Dormimos menos y peor

Según datos de relevamientos realizados por el Ministerio de Salud de la Nación y diversas sociedades científicas, cerca del 21% de la población duerme menos de ocho horas por noche. Además, entre el 38% y el 39% presenta insomnio o sueño interrumpido. Estudios desarrollados durante y después de la pandemia evidencian, además, un aumento de los trastornos del sueño, especialmente entre adolescentes y personas adultas.

Las guías internacionales recomiendan que los adultos duerman entre siete y nueve horas por noche, mientras que niños y adolescentes necesitan aún más tiempo de descanso. No obstante, los especialistas advierten que no solo importa la cantidad de horas dormidas, sino también la calidad del sueño: la continuidad del descanso, el tiempo que se tarda en conciliarlo y la frecuencia de los despertares nocturnos son factores clave.

Qué ocurre cuando dormimos mal

La falta de sueño impacta de manera directa en distintos sistemas del organismo. A nivel cognitivo, disminuye la atención, enlentece el pensamiento, aumenta la probabilidad de errores y afecta la memoria. En relación con la salud mental, el descanso insuficiente incrementa la irritabilidad y se asocia con un mayor riesgo de ansiedad y depresión.

El impacto también alcanza al sistema cardiovascular, ya que dormir mal se vincula con hipertensión arterial, arritmias, enfermedad coronaria y un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Asimismo, la privación de sueño debilita el sistema inmunitario, favorece los procesos inflamatorios y reduce las defensas frente a infecciones.

“El mal descanso no solo afecta cómo nos sentimos durante el día, sino que también tiene consecuencias a largo plazo sobre la salud”, señaló la Dra. El Haj.

Recomendaciones para un descanso reparador

Para mejorar la calidad del sueño, los especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables, entre ellos:

Mantener horarios regulares para dormir y despertarse, incluso los fines de semana.

Dormir en ambientes oscuros, silenciosos y con una temperatura confortable.

Evitar el uso de pantallas al menos una hora antes de acostarse.

Limitar el consumo de cafeína, alcohol y tabaco en las horas previas al sueño.

Realizar actividad física de manera regular, evitando el ejercicio intenso por la noche, y optar por cenas livianas.

Consultar con un profesional de la salud ante insomnio persistente, ronquidos intensos, pausas respiratorias o somnolencia diurna excesiva.

En un contexto donde el ritmo cotidiano y el uso constante de tecnologías tienden a acortar las horas de descanso, los especialistas coinciden en que priorizar el sueño es una inversión clave en salud y bienestar. Dormir bien no es un lujo: es una condición esencial para vivir mejor.