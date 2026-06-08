De las 2.300 millones de personas que sufrieron inseguridad alimentaria en el mundo en 2021 un 12% -unas 268 millones- viven en Latinoamérica y el Caribe, reveló este miércoles 6 de julio un informe de Naciones Unidas.

El reporte, titulado “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022”, aseguró que la situación fue más grave en Asia y África pero que en la región latinoamericana y del Caribe un 40,6% de la población enfrentó inseguridad alimentaria moderada o severa.

“Eso es cuando la gente enfrenta incertidumbre respecto a su habilidad para obtener comida y ha sido forzada a prescindir de calidad o cantidad nutricional en los alimentos que come”, dijo en rueda de prensa Máximo Torero, economista jefe de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), tras la presentación del reporte.

Durante el segundo año de la pandemia de COVID-19 el hambre siguió aumentando en Latinoamérica y el Caribe pero a un ritmo más lento que entre 2019 y 2020, aseguró el informe elaborado por cinco agencias y programas de la ONU, entre ellos la FAO.

Según el estudio, nueve millones más de personas pasaron hambre en la región en 2020 que en 2019 y unos cuatro millones adicionales fueron empujados en esa dirección entre 2020 y 2021.

El año pasado, el hambre -una categoría más grave que la inseguridad alimentaria moderada o severa – afectó a 278 millones de personas en África, a 425 millones en Asia y a 56,5 millones en América Latina y el Caribe, indicó el informe.

La ONU también reveló que la diferencia entre mujeres y hombres que sufrieron inseguridad alimentaria moderada o severa el año pasado en Latinoamérica y el Caribe fue de 11,3%, la cifra más alta respecto a otras regiones.

El reporte destacó que la guerra en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero, no facilita las cosas.

“Está interrumpiendo las cadenas de suministro y afectando aún más los precios de los granos, fertilizantes y energía”, lo que resultará en más aumentos de precios en la primera mitad de 2022, señaló la ONU. Al mismo tiempo, los fenómenos climáticos más frecuentes y extremos también están afectando las cadenas de suministro, especialmente en los países de bajos ingresos.

El informe, que analiza además problemas de obesidad y sobrepeso, destacó como ejemplo el aumento del sobrepeso de niños menores de cinco años en Perú. Debido al aislamiento producido por la pandemia y la mayor compra de alimentos procesados, además de menos ejercicio, la tasa de menores con sobrepeso pasó de 8% en 2019 a 10,6% en 2020 en ese país.

La ONU destacó que si los gobiernos ofrecieran incentivos a los productores de alimentos nutritivos “contribuirían a que las dietas sanas fueran menos costosas y más asequibles para todo el mundo”. Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones donde comer sano sale más caro, destacó el informe.