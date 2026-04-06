El sistema educativo de Entre Ríos incorporó nuevas pautas de actuación para intervenir ante situaciones complejas dentro del ámbito escolar, como hechos de violencia, hostigamiento entre pares, problemáticas de salud mental y la presencia de armas o sustancias ilegales. La iniciativa busca brindar herramientas claras a docentes y directivos, fortaleciendo la prevención y la respuesta institucional.

La coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado del Consejo General de Educación (CGE), Betiana Clarisa Zalazar, subrayó la importancia de este nuevo instrumento: “Los hechos de violencia extrema que irrumpen en espacios educativos nos sacuden profundamente como sociedad y nos interpelan como sistema. Sentimos ese dolor colectivo y también la responsabilidad de dar respuestas claras a las familias, a los docentes y a toda la comunidad sobre cómo trabajamos para que nuestras escuelas sean espacios seguros”.

Según explicó la funcionaria, el protocolo se integra a una red de estrategias ya en funcionamiento, como capacitaciones docentes —presenciales y virtuales—, acuerdos de convivencia, proyectos institucionales de ESI y las jornadas Educar en Igualdad.

Uno de los ejes centrales del documento establece cómo actuar ante la detección de armas de fuego, armas blancas o sustancias ilegales en instituciones educativas. En estos casos, se indica convocar de inmediato a la familia, evitar intervenciones individuales, mantener la calma y dar aviso a organismos competentes como la División Minoridad o la línea 102, garantizando siempre los derechos del estudiante involucrado. Si los hechos ocurrieron fuera del ámbito escolar, se deberá elaborar un informe institucional y definir criterios de seguimiento.

“Un punto que queremos subrayar es no actuar solos. Ningún docente ni directivo debería enfrentar estas situaciones en soledad. La hoja de ruta está diseñada para que siempre haya una red activada”, enfatizó Zalazar.

En situaciones de presunto abuso sexual, el protocolo dispone la aplicación obligatoria de la Ley Provincial Nº 10.629, con la elaboración de un informe de sospecha que debe remitirse a la Defensoría, al Observatorio del CGE y, en caso de involucrar a menores, al Copnaf. Para casos de maltrato, se establece la intervención del Copnaf o de áreas locales de niñez, evaluando cada contexto familiar.

Respecto al hostigamiento entre estudiantes, se indica que ante situaciones con personas heridas se debe contactar al servicio de emergencias 107 y notificar a las familias. En casos de acoso o discriminación, cualquier adulto presente debe intervenir de inmediato, preferentemente acompañado por otro integrante de la institución, promoviendo el diálogo y registrando lo sucedido sin emitir juicios de valor.

El abordaje de la salud mental también ocupa un lugar prioritario. Ante situaciones de crisis, se recomienda comunicarse con el 107 o con la línea 0800 777 2100, además de dar intervención a la familia. Los equipos de orientación escolar deberán evaluar el nivel de riesgo y articular con el sistema sanitario.

En cuanto a consumos problemáticos, especialmente frente a posibles intoxicaciones, el protocolo establece la intervención urgente de servicios de salud y el trabajo conjunto con las familias y dispositivos especializados.

“Los protocolos orientan, pero no reemplazan el vínculo. Una escuela que cuida es aquella donde los adultos conocen a sus estudiantes, donde existen espacios reales para hablar y donde nadie siente que su malestar es invisible”, señaló la funcionaria. Además, remarcó la necesidad de fortalecer el diálogo con las familias y actuar de manera preventiva.

Finalmente, desde el CGE destacaron que el sistema educativo provincial trabaja de forma articulada con organismos como el Copnaf, la Defensoría, el sistema de salud, la División Minoridad y áreas municipales, con el objetivo de garantizar intervenciones integrales y el resguardo de derechos de niñas, niños y adolescentes.

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