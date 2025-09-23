El 76% de los estudiantes considera que la escuela les enseñó cosas que podrían ser útiles para el trabajo • El 64% considera que los ayudó a tener confianza para tomar decisiones • El 97% de los docentes realiza capacitaciones después de recibirse y 3 de cada 10 continúan su formación con diversas opciones académicas • Son resultados de informes sobre docentes y estudiantes que divulgó la ONG Argentinos por la Educación