En los países nórdicos y algunas naciones asiáticas, la tecnología llegó a las aulas con una promesa difícil de discutir: más acceso a la información, más herramientas para aprender y mejores condiciones para preparar a los estudiantes para el futuro.

Durante décadas, la digitalización educativa avanzó casi sin cuestionamientos en esos países donde los gobiernos implementaron políticas agresivas para reemplazar los libros impresos por tecnología como tablets y laptops, por lo cual las pantallas pasaron a ocupar un lugar central. Ahora, la expansión de la inteligencia artificial generativa vuelve a acelerar ese proceso.

Sin embargo, algo está cambiando.

Gobiernos, universidades e investigadores comenzaron a preguntarse si más tecnología siempre significa una mejor educación o si, en determinadas etapas de la formación, es necesario limitarla para proteger capacidades como la atención, la lectura profunda, la memoria y el pensamiento crítico.

Países pioneros en la digitalización absoluta (y su actual reversión) Suecia : En 2009, reemplazó formalmente los manuales impresos por dispositivos digitales en la educación temprana. Tras notar un descenso en la comprensión lectora en las evaluaciones internacionales, el gobierno sueco anunció una inversión masiva para comprar libros físicos de texto y restaurar la escritura a mano.

Dinamarca : Impulsó aulas altamente digitalizadas durante años. Recientemente, el gobierno danés destinó un presupuesto millonario para reintroducir manuales impresos y retirar las pantallas de las escuelas primarias.

Noruega y Finlandia : Ambos países adoptaron tempranamente la educación digital y las laptops individuales por alumno. Actualmente, restringen el uso de dispositivos móviles y vuelven a priorizar los libros en papel para proteger la atención de los estudiantes.

Países Bajos: Avanzaron profundamente en el uso de plataformas educativas digitales en lugar de manuales impresos, pero recientemente implementaron prohibiciones estrictas al uso de dispositivos en las aulas para mitigar las distracciones

El nuevo debate: no se trata de tecnología sí o no

Las restricciones que algunos países e instituciones comenzaron a aplicar no implican necesariamente un rechazo a la innovación.

El planteo es otro: determinar cuándo, cómo y para qué utilizar cada herramienta tecnológica.

En distintos sistemas educativos europeos se discuten límites al acceso de menores a las redes sociales, mientras algunas instituciones universitarias exploran restricciones al uso de inteligencia artificial durante las primeras etapas de formación.

El objetivo es evitar que una herramienta diseñada para facilitar determinadas tareas termine reemplazando procesos que el estudiante todavía necesita aprender a realizar por sí mismo.

La pregunta central comienza a ser entonces mucho más profunda:

¿Qué debe aprender una persona antes de empezar a delegar determinadas tareas en una máquina?

Los sistemas educativos que eliminaron los libros por pantallas descubrieron que la lectura digital fomenta un escaneo rápido del texto en lugar de una comprensión profunda. Por este motivo, la tendencia mundial actual no es prohibir la tecnología, sino reubicarla como una herramienta secundaria y devolverle al libro físico el rol central de aprendizaje.

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La atención, el nuevo recurso escaso

La revolución digital consiguió algo extraordinario: poner cantidades prácticamente ilimitadas de información al alcance de cualquier persona. Pero acceso a información no significa necesariamente comprensión.

La lógica de buena parte de las plataformas digitales privilegia la velocidad, la fragmentación, la interrupción constante y la gratificación inmediata. El usuario pasa de una noticia a un video, de un mensaje a una publicación y de allí a otra información en cuestión de segundos.

El problema aparece cuando ese hábito se traslada a procesos que requieren concentración.

Leer, comprender, comparar, recordar, relacionar conceptos y construir una conclusión propia requieren tiempo y atención.

La inteligencia artificial agrega una nueva dimensión al fenómeno. Puede redactar, resumir, explicar, traducir y resolver problemas en pocos segundos.

Su utilidad es enorme. Pero también plantea un riesgo educativo: que el estudiante reciba una respuesta antes de haber aprendido a formular correctamente la pregunta.

La cuestión no es si la IA puede pensar por nosotros. La cuestión es qué capacidades dejamos de desarrollar cuando permitimos que piense demasiado pronto en nuestro lugar.

Países que mantienen un enfoque altamente tecnológico Singapur : Este país prioriza la tecnología mediante planes nacionales de educación digital. A diferencia de los ejemplos europeos, combina los recursos tecnológicos avanzados con un método pedagógico muy estructurado que complementa, pero no elimina del todo, el material impreso.

Corea del Sur : Es uno de los países con mayor integración de manuales digitales interactivos. Implementó infraestructuras para que las pantallas sustituyan parte del peso de los libros tradicionales, manteniendo un balance mediante un riguroso control estatal de los planes de estudio.

Kenia: A nivel de economías en desarrollo, implementó programas nacionales para cargar el currículo escolar directamente en tablets, buscando solucionar la falta de infraestructura física de distribución de libros de texto tradicionales en áreas rurales.

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Leer en papel vuelve a tener valor

En este contexto, el papel —que durante años fue presentado como una tecnología en retirada— comienza a recuperar protagonismo.

El libro, el cuaderno y el periódico impreso ofrecen una experiencia diferente a la lectura fragmentada de una pantalla.

La lectura prolongada permite mantener una relación más estable con el contenido, reconstruir argumentos y establecer conexiones entre diferentes partes de un texto.

Esto no significa que leer en una pantalla sea perjudicial ni que el papel sea superior para todas las tareas.

La tecnología es extraordinariamente eficiente para buscar, comparar y acceder rápidamente a información. El papel puede resultar especialmente valioso cuando el objetivo es leer con profundidad, comprender y recordar.

No se trata, entonces, de elegir entre papel y tecnología.

Se trata de comprender que cada soporte puede desarrollar habilidades diferentes.

El diario como ejercicio de pensamiento

Hay otra herramienta tradicional que adquiere particular relevancia en este escenario: el diario.

Leer un periódico no consiste solamente en recibir información. También implica recorrer una selección de acontecimientos organizada bajo criterios periodísticos.

En una misma edición pueden convivir noticias de política, economía, producción, educación, ciencia, salud, cultura, deportes y sociedad.

Y allí aparece una diferencia fundamental respecto del consumo personalizado de información en redes sociales.

En las plataformas digitales, los algoritmos tienden a mostrarnos contenidos relacionados con nuestros intereses y comportamientos anteriores.

En un diario, en cambio, el lector puede encontrarse con información que no estaba buscando.

Puede leer una noticia económica y descubrir una consecuencia sobre la producción local. Puede encontrar una investigación científica junto a una historia de su comunidad. Puede conocer una decisión municipal que afecta a un barrio al que nunca había prestado atención.

Esa exposición a temas diversos obliga a establecer relaciones.

El diario no solamente informa: también propone un recorrido por la realidad.

Por qué el periodismo regional tiene un papel diferente

La importancia de esa función se vuelve todavía más evidente cuando se habla de medios regionales.

Un diario nacional puede explicar las grandes decisiones políticas y económicas del país. Pero el periodismo local tiene otra responsabilidad: contar cómo esas decisiones impactan en la vida cotidiana de una comunidad.

Una obra pública, una escuela, un hospital, una empresa que incorpora trabajadores, una cooperativa, un club, una institución cultural o una nueva actividad productiva forman parte de una realidad que difícilmente pueda ser comprendida desde una mirada exclusivamente nacional.

Los medios regionales construyen además memoria.

Registran acontecimientos, protagonistas, transformaciones y debates que forman parte de la identidad de una comunidad.

Por eso, leer un periódico local no es solamente informarse.

También es conocer el lugar donde uno vive.

La inteligencia artificial necesita usuarios inteligentes

La discusión sobre IA en educación no debería plantearse como una batalla entre tecnología y enseñanza tradicional.

La inteligencia artificial tendrá un papel cada vez más importante en la medicina, la industria, la ciencia, la comunicación, la investigación y prácticamente todas las profesiones.

Por eso, el desafío no consiste en evitarla.

Consiste en formar personas capaces de utilizarla sin depender de ella para pensar.

Antes de pedirle a una IA que escriba, hay que aprender a escribir.

Antes de pedirle que resuelva un problema, hay que aprender a resolverlo.

Antes de solicitarle una opinión, hay que desarrollar la capacidad de construir una propia.

Y antes de aceptar una respuesta generada automáticamente, hay que aprender a cuestionarla.

Un nuevo equilibrio para la educación

Quizás el cambio que estamos atravesando no sea un regreso al pasado, sino la búsqueda de un nuevo equilibrio.

Después de décadas de entusiasmo tecnológico, la educación comienza a descubrir que no todo lo que puede digitalizarse necesariamente debe digitalizarse desde el primer momento.

La curiosidad, la concentración, la memoria, la escritura, la lectura profunda y el pensamiento crítico siguen siendo herramientas fundamentales.

La tecnología puede potenciarlas, pero no debería reemplazar el proceso mediante el cual se desarrollan.

La verdadera discusión educativa del siglo XXI no será cuánto tiempo deben pasar los estudiantes frente a una pantalla.

Será algo más importante:

¿Cómo formamos personas capaces de pensar por sí mismas en un mundo donde las máquinas pueden responder casi cualquier pregunta?

La respuesta probablemente no esté en abandonar la tecnología, sino en aprender a utilizarla después de haber construido las capacidades humanas que permiten aprovecharla con criterio.

Porque una inteligencia artificial puede producir una respuesta en segundos.

Pero solamente una persona formada puede decidir si esa respuesta es correcta, si es relevante y, sobre todo, si merece ser creída.