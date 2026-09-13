Política
Economía y territorio: “La clase media tiene un problema en todo Occidente”
Lo dijo el investigador Fabio Quetglas a Paralelo32, al subrayar problemas sociales argentinos que se repiten en el mundo • Dio una charla organizada por Frente Crespo Nos Une • Agregó que “Argentina va a una transformación territorial ‘súper conflictual’ por el destino de los conurbanos” • Destacó las dos mayores debilidades de Milei: falta de políticas sobre salud mental, que está colapsando en el país ahora, y sobre reconversión laboral.
ESTE CONTENIDO ES SOLO PARA SUSCRIPTORES
ACCEDÉ A ESTE Y A TODOS LOS CONTENIDOS EXCLUSIVOSSuscribite y empezá a disfrutar de todos los beneficios
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar