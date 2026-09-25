La economía del conocimiento genera nuevas alternativas para transformar habilidades y saberes en oportunidades laborales y emprendimientos, incluso sin necesidad de radicarse fuera de Entre Ríos. En ese marco, la Municipalidad de Crespo realizará el taller “Emprender en la economía del conocimiento desde Entre Ríos”.

La propuesta será el jueves 1 de octubre, a las 19:30, en el Espacio Coworking de la Juventud, ubicado en Avenida 3 de Febrero 1121.

Una mirada sobre el trabajo y los emprendimientos

El encuentro es organizado por la Municipalidad de Crespo junto con el Polo Tecnológico del Paraná y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

La capacitación estará a cargo de Patricia Sapienza, docente de la FCyT UADER y fundadora de ConfIA Process.

El objetivo es acercar a jóvenes y a la comunidad herramientas para analizar nuevas formas de trabajo, desarrollar emprendimientos y detectar oportunidades vinculadas con la economía del conocimiento.

Durante el taller se explicará qué se entiende por economía del conocimiento y cómo cada persona puede transformar lo que sabe hacer en una oportunidad. También se abordará la posibilidad de ofrecer servicios y conocimientos a otros mercados sin necesidad de salir de Entre Ríos.

Procesos, tecnología e inteligencia artificial

Uno de los ejes de la actividad será identificar aquellos procesos que demandan más tiempo del necesario y analizar de qué manera pueden mejorarse.

Para ello se presentarán casos reales de transformación de procesos, entre ellos experiencias en las que una tarea que demandaba 10 horas pudo reducirse a 30 minutos.

También se mostrará el funcionamiento de un chatbot capaz de revisar su propio trabajo, como ejemplo de las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas.

La inteligencia artificial tendrá un espacio específico dentro de la propuesta. La capacitación buscará analizar cuándo puede ser una herramienta útil y cuándo no resulta necesario incorporarla, además de presentar una demostración de agentes de IA desarrollados en Entre Ríos.

Un taller con participación de los asistentes

La actividad tendrá además una instancia práctica. Los participantes trabajarán en equipos para identificar y mejorar un proceso real de una escuela o de la ciudad, aplicando algunas de las herramientas abordadas durante el encuentro.

La propuesta apunta así a pasar de la explicación teórica a la experimentación sobre situaciones concretas, con el objetivo de reconocer oportunidades de mejora y nuevas formas de utilizar el conocimiento y la tecnología desde el territorio entrerriano.