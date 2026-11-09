Dos noches y doce bandas a puro rock
La cuarta edición de Crespo Rock se realizará 13 y 14 de noviembre con bandas de Crespo, Paraná, Santa Fe, Oro Verde, Villa Elisa y Buenos Aires.
Crespo.- La cuarta edición de Crespo Rock se realizará el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, en el Club Atlético Sarmiento (predio futbol infantil, French y Los Reseros), a partir de las 20.30 ambos días. Es organizado por RR Producciones, y reúne a bandas de Crespo, Paraná, Santa Fe, Oro Verde, Villa Elisa y Buenos Aires.
El festival se reinició en 2023 y se consolidó como una de las citas rockeras más esperadas de la región.
Entradas
Venta online por Ticketway, con precios diferenciales: Abono dos días: 20.000 pesos (+ 3.000 de servicio) - Pase viernes 13: 12.000 (+ 1.800 de servicio) - Pase sábado 14: 12.000 (+ 1.800 de servicio). Menores de hasta 15 años, inclusive, ingresan gratis aportando alimento no perecedero.
Viernes 13 de noviembre
• Somos Rock
• Despiértame
• Responsabilidad Limitada
• Abyssmo
• Rollando Rolla
• Bravos Muchachitos
Sábado 14 de noviembre
• Murciélagos Chinos
• Trébol
• Somos Rock
• Colties
• Hijos de la Noche
• Astillas del Mismo Palo
• Rompiendo Espejos